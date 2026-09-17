Gobernadores se oponen a la reforma electoral de Milei: el rechazo a eliminar las PASO cobra fuerza

El Gobierno nacional no cuenta con los votos necesarios para eliminar ni suspender las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Pese al apuro impulsado por la Cámara Nacional Electoral y la determinación del Ejecutivo por avanzar con su reforma electoral, la resistencia de un bloque cada vez mayor de gobernadores congeló el proyecto en el Congreso.

Así lo admitió la propia jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, al reconocer que la Libertad Avanza carece de las mayorías para aprobar el texto original: "En PASO todavía no tenemos la cantidad de votos para eliminarlas o suspenderlas", afirmó la senadora, sobre quien recae la negociación política.

La negativa provincial responde a razones pragmáticas de gobernabilidad interna:

Resolución de internas: Dirigentes territoriales necesitan la herramienta para disciplinar la oferta electoral y contener a sectores emergentes sin perder votos clave.

Caso Tucumán: El gobernador Osvaldo Jaldo apelará a este mecanismo para saldar su disputa con el actual senador Juan Manzur antes de disputar su reelección el 9 de mayo de 2027.

Calendarios desdoblados: La mayoría de las provincias planifica un esquema con primarias entre marzo y mayo, reservando la mitad del año para los comicios locales, desligándose por completo de la contienda nacional.

La postura provincial contrasta de forma aislada con la de Catamarca. Su gobernador, Raúl Jalil, es hasta el momento el único en confirmar que acoplará el cronograma local al nacional para abaratar costos y evitar que la ciudadanía concurra dos veces a las urnas.

El escenario para la Casa Rosada se torna más complejo debido a la inestabilidad en la Cámara Alta, donde La Libertad Avanza arriesga la falta de quórum para sesionar este jueves ante ausencias estipuladas y reclamos pendientes de sus aliados.

Cadena 3