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El municipio ejecuta reforma y tendido de cañería para mejoras del sistema de desagüe pluvial en Barrio San Cayetano

En calle Jorge Heinze, entre Las Palmeras y Los Tilos (Barrio San Cayetano), se realiza la reforma y tendido de cañería para mejorar el sistema de desagüe pluvial.
Crespo al día17 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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La Municipalidad de Crespo informó que sigue con acciones tendientes a contar con desagües pluviales en óptimas condiciones como medida preventiva frente a la posibilidad de que el fenómeno climático pronosticado bajo la denominación ‘El Niño’ genere períodos de mayores precipitaciones durante los próximos meses.

En calle Jorge Heinze, entre Las Palmeras y Los Tilos (Barrio San Cayetano), se realiza la reforma y tendido de cañería para mejorar el sistema de desagüe pluvial.

La circulación vehicular por ese tramo de Jorge Heinze se verá cortada por el lapso de dos a tres semanas, debiendo realizarse los desvíos por las calles aledañas.

La intervención 

Sobre uno de los márgenes de la calzada hay una cámara de captación. Ahora se planificó efectuar una segunda cámara, sobre el otro costado de la calle y conectarlas a ambas con cañería de PVC de 400 mm de diámetro. De esta forma, se logrará aumentar la capacidad de evacuación de agua en los días de lluvia.

Para concretar los trabajos se hace el corte de la calle, para poder realizar la correspondiente excavación. Posteriormente se colocará brosa cemento en la base, se ubicará la cañería que unirá a ambas cámaras y se restituirá la carpeta de hormigón en la parte superior.  

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