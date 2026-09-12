Abrió la inscripción para el “Maratón de la Avicultura”

La edición 2026 se desarrollará el sábado 31 de octubre, desde las 17:30. Largada y llegada en el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, zona del Parque del Lago.

La prueba contará con dos circuitos: 10 kilómetros Competitivos (con inscripción) y 5 km Participativos (sin inscripción) para quienes deseen desarrollar la prueba de manera recreativa, aeróbica o en la modalidad de caminata familiar. Medallas finisher para todos los participantes en las dos pruebas.

Esta jornada deportiva será la antesala de la ‘32ª Fiesta Nacional de la Avicultura’ que se programó para el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre de 2026 en el Predio Ferial ubicado en la zona del acceso norte a nuestra ciudad. Estas propuestas son organizadas de manera conjunta por la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura y la Municipalidad de Crespo, contando con el gran acompañamiento de los sectores privados y público en calidad de patrocinadores.

Datos a tener en cuenta sobre los 10 km. competitivos

-Para participar se debe ser mayor de 17 años.

-Hasta las 00:00 del viernes 16 de octubre el costo de inscripción será de $30.000.

-Desde el sábado 17 de octubre hasta el día de la prueba el costo de la inscripción será de $35.000.

-Habrá remeras para los primeros 200 inscriptos pagos. Si el participante se preinscribe y no paga, no ingresa en el conteo de las 200 remeras.

Cada grupo Running/Gimnasio tendrá 1 liberado cada 10 corredores inscriptos. Para tramitar alta de liberación deberán comunicarse al teléfono: 54 9 3434 76-9503.

-Los pagos de la inscripción se pueden realizar al momento de inscribirse online. También se podrá hacer de manera presencial solo el sábado 31 de octubre en el pabellón ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

-Inscripciones personales y acreditaciones se llevarán adelante el sábado 31 de octubre, de 14:00 a 16:00, en el pabellón ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura.





-Se competirá en un circuito urbano que recorrerá diversos barrios de la ciudad de Crespo.

-Habrá 4 puestos de hidratación. Además, se entregará frutas en la llegada.

-Medallas finisher para todos los que arriben a la meta, entregando su número y chip.

-Premiación en efectivo en la general 1° al 5°, en ambas ramas (NO Acumulativos).

-Premiación en efectivo en la general local del 1º al 10º puesto (NO Acumulativos).

-Medallas del 1º al 3º en cada categoría.

-Cronometraje con sistema de chips, provisto por la empresa Cronomet.





PREMIACIÓN GENERAL 10 KM. (no acumulativos para los premios)

CIFRA SIMILAR EN EL CLASIFICADOR DE MUJERES Y DE VARONES

1º) $260.000

2º) $190.000

3º) $160.000

4º) $120.000

5º) $80.000

PREMIACIÓN GENERAL LOCALES 10 KM. (no acumulativos para los premios)

CIFRA SIMILAR EN EL CLASIFICADOR DE MUJERES Y DE VARONES

1º) $180.000

2º) $130.000

3º) $90.000

4º) $70.000

5º) $60.000

6º) $50.000

7º) $45.000

8º) $40.000

9º) $35.000

10º) $30.000





LAS CATEGORÍAS MUJERES / VARONES

-17 a 19 años (calendario)

-20 a 24 años

-25 a 29 años

-30 a 34 años

-35 a 39 años

-40 a 44 años

-45 a 49 años

-50 a 54 años

-55 a 59 años

-60 a 64 años

-65 años en adelante

-Personas con discapacidad