Anses aumenta jubilaciones en octubre: de cuánto será la suba y cuál es el nuevo haber mínimo

La actualización alcanza a todos los haberes del sistema general, independientemente del monto que perciba cada titular. También impacta en las pensiones no contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares y ciertos aportes previsionales.

La jubilación mínima queda en $435.748,51 para octubre. Si se suma el bono extraordinario de $70.000, el ingreso bruto será de $505.748,51 . Para calcular cuánto llega efectivamente a la cuenta bancaria hay que descontar el aporte destinado al PAMI . En el caso de quienes reciben el haber mínimo, ese descuento representa el 3% del haber previsional.

Entonces, el ingreso mínimo neto estimado será de $492.676,05. La jubilación máxima también va a tener actualización del 1,66%. El haber bruto pasa a $2.932.174,85, mientras que el monto neto, después del descuento correspondiente al PAMI, será de $2.769.316,82.

También habrá cambios para quienes cobran prestaciones no contributivas. La PUAM llegará en octubre a $348.598,81 y, con el bono de $70.000, alcanzará $418.598,81 en bruto. La pensión no contributiva por invalidez laboral, equivalente al 70% del haber mínimo, será de $305.023,96 y con el refuerzo llegará a $375.023,96.

Qué pasa con el bono extraordinario para jubilados y pensionados

El Gobierno mantiene en octubre el bono extraordinario de hasta $70.000 para los jubilados y pensionados que cobran los ingresos más bajos. El refuerzo permanece congelado en ese valor, por lo que no acompaña el aumento de los haberes. El esquema establece que quienes cobran hasta el haber mínimo reciben el bono completo. En los casos en que el haber supera la mínima pero no alcanza la suma de haber mínimo más $70.000, se paga un adicional menor para completar ese monto.

Desglosando, una persona cuyo haber previsional sea de $480.000 recibe en octubre un refuerzo de $25.748,51, de modo que su ingreso total llegue a $505.748,51. El bono no tiene descuentos. El monto del bono fue aumentado por última vez en marzo de 2024 y permanece en $70.000.