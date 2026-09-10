Alejandro Grinevalt

-IMÁGENES SENSIBLES- Una Pastor Alemán murió agonizando por las gravísimas lesiones que le provocaron perros vecinos, en un desaforado comportamiento y tras romper el cerco perimetral. "Hice la denuncia, me asesoré con un abogado e iré hasta las últimas consecuencias", dijo la propietaria en medio del dolor por la pérdida de su mascota y dimensionando el peligro en la zona.