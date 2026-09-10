Alejandro Grinevalt

Básquetbol Femenino: nuevo triunfo de Unión en casa
Eric Engel | Estación Plus CrespoDeportes10 de septiembre de 2026
Por una nueva fecha del torneo clausura organizado por las asociaciones de Paraná y Santa Fé, el Verde derrotó a Quique por 67-49.
Falleció el día 10 de septiembre a la edad de 98 años.
Sus restos son velados en sala de calle Estrada 1622 y serán inhumados el día 11 de septiembre a las 9:00 hs en el Cementerio de Crespo, previo responso en la Parroquia del Rosario a las 8:30 hs.
Hogar de duelo: Dr. Minguillon 2134 - Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.