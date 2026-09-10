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Alejandro Grinevalt

Necrológicas10 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Falleció el día 10 de septiembre a la edad de 98 años.

Sus restos son velados en sala de calle Estrada 1622 y serán inhumados el día 11 de septiembre a las 9:00 hs en el Cementerio de Crespo, previo responso en la Parroquia del Rosario a las 8:30 hs.

Hogar de duelo: Dr. Minguillon 2134  - Crespo.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

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