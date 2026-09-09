Fundación LAR fortalece sus acciones ambientales, sociales y de capacitación

Natalia De Noni, directora ejecutiva de la Fundación de LAR

La Fundación de La Agrícola Regional continúa ampliando sus proyectos de vinculación con instituciones y comunidades de la región. En ese marco, el viernes 4 de septiembre se formalizó un convenio específico de cooperación institucional para avanzar en el desarrollo del Corredor Verde Crespo–Aldea San Juan y en la puesta en valor ambiental de un sector del predio.

Para conocer más detalles de esta iniciativa y repasar otras acciones que lleva adelante la institución, Estación Plus Crespo dialogó con Natalia De Noni, directora ejecutiva de la Fundación de La Agrícola Regional.

Corredor Verde: ambiente, educación e historia

De Noni explicó que la firma del convenio permitió formalizar un trabajo de colaboración que ya se venía desarrollando y que ahora tendrá una planificación específica sobre el espacio.

“Lo que hicimos fue formalizar un trabajo que venimos realizando desde hace rato de colaboración mutua, como los que hemos hecho tanto con el municipio como con el Pre Delta”, señaló.

El acuerdo apunta al desarrollo del Corredor Verde Crespo–Aldea San Juan y a la puesta en valor ambiental del predio. Entre los objetivos se encuentran reforzar la forestación, recuperar espacios verdes y promover la biodiversidad.

Sin embargo, la propuesta no se limita a la plantación de árboles. La directora ejecutiva remarcó que existe también una intención educativa y de recuperación del valor que posee el lugar.

“No tiene que ver solo con forestar, sino con hacer una cuestión educativa, realzar el valor del espacio”.

De Noni aclaró que la intervención no abarcará todo el trayecto entre Crespo y Aldea San Juan, sino una porción determinada del predio. En los próximos días comenzarán las visitas para analizar el lugar y definir cómo se irá articulando el trabajo.

La iniciativa contempla además una mirada integral sobre el espacio, teniendo en cuenta que, además de su importancia ambiental, tiene un componente histórico y social.

“Ese espacio no solo tiene que ver con la cuestión ambiental, sino que también tiene un gran peso histórico, social. Entonces, la puesta en valor va a ser muy interesante”.

Finalizó la primera Cruzada Protésica

Durante la entrevista con Estación Plus Crespo, Natalia De Noni también repasó la primera Cruzada Protésica, una propuesta que finalizó el pasado 26 de agosto en Valle María.

La iniciativa fue desarrollada mediante una alianza entre la Fundación de La Agrícola Regional y la Universidad Adventista del Plata, a través de su Facultad de Odontología.

El proyecto comenzó en mayo con una convocatoria a distintos municipios del área de influencia de La Agrícola Regional. Los gobiernos locales actuaron como nexo con sus vecinos y Valle María fue la localidad anfitriona.

“Los municipios hicieron de nexo con sus vecinos y se trasladaron a la localidad de Valle María, que resultó la anfitriona para esta acción”, explicó De Noni.

En esa localidad, profesionales y estudiantes de la UAP realizaron las evaluaciones correspondientes a personas de entre 55 y 65 años, con el objetivo de determinar los tratamientos y la colocación de microimplantes.

Luego, durante los meses de mayo a agosto, estudiantes de tercer y cuarto año de la carrera de Odontología trabajaron en la elaboración de las prótesis, que finalmente fueron colocadas el 26 de agosto.

La directora ejecutiva destacó que esta experiencia constituye el inicio de un programa que la Fundación pretende sostener en el tiempo.

“Esta es la primera de varias acciones que se van a realizar. La idea es mantenerlo a través de los años”.

En esta primera edición participaron Crespo, María Grande, Tabossi, Alcaraz, Aldea Spatzenkutter, Gobernador Etchevehere, Aldea Salto y otras localidades, además de Valle María.

El objetivo es repetir la propuesta el próximo año, posiblemente a partir de marzo, aunque en esa oportunidad la experiencia se trasladaría a otra localidad anfitriona.

Para De Noni, el impacto de la iniciativa no se limita a mejorar la sonrisa de los beneficiarios, sino que tiene consecuencias directas sobre su calidad de vida.

“Imaginate que el impacto en la comunidad es bastante importante, no solo es una cuestión de las sonrisas, sino que mejora la calidad de vida”, sostuvo.

Educación financiera para estudiantes

Otra de las actividades recientes de la Fundación fue un taller sobre herramientas financieras, realizado por segundo año consecutivo junto al Banco Nación.

La capacitación tuvo lugar en la sala 29 de abril y estuvo dirigida principalmente a estudiantes del último nivel de las escuelas secundarias de Crespo y su ejido. También participaron alumnos de Colonia Merou.

Según explicó De Noni, la modalidad se repitió tomando como referencia la experiencia del año anterior, con representantes del Banco Nación que acercaron herramientas vinculadas al manejo de las finanzas.

Formación en oficios

La Fundación también mantiene una línea de trabajo vinculada a la formación laboral a través del Centro de Formación Profesional N.º 3, junto a su rector, Darío Schwab.

Actualmente están en marcha las capacitaciones de soldador profesional y electricista industrial, mientras se proyectan nuevas propuestas para los próximos meses.

“Seguimos trabajando con el Centro de Formación Profesional número 3. En este momento están en marcha el proyecto de soldador profesional y de electricista industrial, y ya tenemos expectativas de empezar a trabajar con otros proyectos y otras capacitaciones”, detalló De Noni.

La propuesta cuenta con el respaldo del Consejo General de Educación, que certifica las capacitaciones. Desde la Fundación destacaron la buena respuesta obtenida y el interés de quienes buscan adquirir herramientas concretas para mejorar sus posibilidades laborales.

“Esto tiene una salida laboral muy interesante, y estos oficios nunca están de más”.

Las clases están a cargo del rector y de instructores y se procura mantener una atención personalizada. Además, los horarios fueron pensados para quienes trabajan durante el día, con ingresos previstos entre las 18:30 y las 19:30.

La modalidad personalizada también implica trabajar con una matrícula acotada, ya que, según explicó De Noni, ampliar demasiado la cantidad de alumnos podría afectar el acompañamiento individual que se busca brindar.

“Queremos hacer más, por supuesto, pero obviamente va de la mano de otras organizaciones, va de la mano del Consejo General de Educación”, señaló.