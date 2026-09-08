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Calendario de pagos Anses septiembre 2026: comienzan las fechas de cobro para jubilados, AUH y planes sociales

Anses comienza abonar el pago de septiembre para jubilaciones, pensiones, AUH, asignaciones familiares, embarazo y prestaciones por desempleo. El cronograma comienza el 8 de septiembre.
08 de septiembre de 2026
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya estableció el calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2026 para jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, Asignación por Embarazo y beneficiarios de la prestación por desempleo, entre otras prestaciones.

En la mayoría de los casos, las fechas de cobro se determinan según la terminación del DNI. El cronograma comienza el martes 8 de septiembre y se extiende durante todo el mes, con algunas prestaciones cuyos períodos de pago continúan hasta octubre.

Cuándo cobran los jubilados en septiembre 2026

Los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el haber mínimo cobrarán de acuerdo con el siguiente calendario:

DNI terminado en 0: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminado en 1: martes 9 de septiembre
  • DNI terminado en 2: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminado en 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre
  • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre
  • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre
  • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre
  • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre
  • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

El recibo de haberes podrá consultarse a través de mi Anses a partir del inicio del calendario de pagos.

Jubilaciones que superan el haber mínimo

Para quienes reciben jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, Anses estableció un cronograma agrupado de a dos terminaciones de DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre

Cuándo cobro AUH en septiembre 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo tendrán el mismo cronograma durante septiembre:

  • DNI terminado en 0: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminado en 1: martes 9 de septiembre
  • DNI terminado en 2: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminado en 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre
  • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre
  • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre
  • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre
  • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre
  • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

Asignación por Embarazo: fechas de septiembre

Las titulares de la Asignación por Embarazo cobrarán según la terminación de su DNI:

  • DNI terminado en 0: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminado en 1: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminado en 2: lunes 14 de septiembre
  • DNI terminado en 3: martes 15 de septiembre
  • DNI terminado en 4: miércoles 16 de septiembre
  • DNI terminado en 5: jueves 17 de septiembre
  • DNI terminado en 6: viernes 18 de septiembre
  • DNI terminado en 7: lunes 21 de septiembre
  • DNI terminado en 8: martes 22 de septiembre
  • DNI terminado en 9: miércoles 23 de septiembre.

Prenatal y Maternidad

Para la Asignación por Prenatal, el calendario quedó establecido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: lunes 14 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: martes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: miércoles 16 de septiembre

En el caso de la Asignación por Maternidad, ANSES indicó que el pago se realizará el primer día del calendario correspondiente.

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán las siguientes fechas de cobro:

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de septiembre.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones correspondientes a nacimiento, adopción y matrimonio tendrán períodos de pago extendidos.

Para todos los documentos, las fechas serán:

  • Primera quincena: del 9 de septiembre al 9 de octubre.
  • Segunda quincena: del 21 de septiembre al 9 de octubre.

Cuándo cobro el seguro por desempleo

El Desempleo Plan 1 se abonará según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre

Para el Desempleo Plan 2, Anses estableció el período de pago entre el 1° y el 9 de octubre, para todas las terminaciones de DNI.

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