Secuestran dólares, joyas y otras pertenencias en un hotel: Un detenido

Un hombre de 38 años fue detenido durante la noche del domingo en la ciudad de Paraná luego de intentar escapar al advertir la presencia policial en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus. Tras las averiguaciones, los efectivos recuperaron dinero, moneda extranjera, joyas, una computadora y numerosos elementos que estarían relacionados con un hecho delictivo investigado.

El procedimiento comenzó cuando personal policial intentó identificar al sospechoso cerca de la terminal. El hombre emprendió la fuga, pero finalmente fue interceptado en la zona de calles Brasil y López y Planes.

A partir de las tareas realizadas posteriormente, los investigadores establecieron la ubicación de diferentes objetos que guardarían relación con el delito investigado.

El hallazgo en una habitación de hotel

La investigación condujo a los policías hasta una habitación de un hotel de Paraná. Allí secuestraron dinero en efectivo, moneda extranjera, una notebook, perfumes, herramientas, joyas, prendas de vestir, bolsos y un parlante Bluetooth, entre otros efectos.

Además, en barrio Puerto Viejo fue recuperada una bicicleta que se encontraba en poder de otra persona, quien la entregó voluntariamente a los funcionarios policiales.

Los elementos fueron reconocidos por el damnificado como de su propiedad, consignó El Once. Tras comunicar las actuaciones a la Fiscalía interviniente, se dispuso la aprehensión del hombre de 38 años por el supuesto delito de receptación sospechosa y el secuestro de todos los efectos recuperados.