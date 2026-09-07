Detuvieron por un asalto millonario al hijo de un postulante a Juez Federal de Concepción del Uruguay

Mariano José Grammático Mazzari es actualmente juez de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de San Martín. Su hijo, Matías Grammático, fue detenido este fin de semana por pedido de la fiscal Fabiana Ruiz, quien lo acusó junto a Sergio Fabián Weber de la presunta participación en el asalto contra el estudio contable situado en el piso 13, del edificio de San Lorenzo 2108, en la mencionada localidad bonaerense.

El diario La Nación publicó que Grammático quedó imputado y vinculado con la causa, pero con un pedido de detención que había sido rechazado, a fines de julio por otro magistrado de Garantías. A pesar de la denegatoria del primer pedido de detención, la fiscal Ruiz continuó con la recolección de pruebas y, entre las medidas que solicitó figuraba la realización de un peritaje scopométrico sobre las imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron al hijo del magistrado en las adyacencias del estudio contable asaltado.

La representante del Ministerio Público recibió el resultado del estudio que había solicitado a los peritos de la Policía de la Ciudad. El análisis concluyó que la persona que aparecía en las cámaras de seguridad del inmueble asaltado era Matías Grammático.

Con esta prueba clave, la fiscal Ruiz solicitó al juez de Garantías Mariano González que ordene su detención. Cuando los efectivos de la policía bonaerense allanaron su departamento no lograron encontrarlo. Pero este sábado, acorralado por los efectivos que lo perseguían, el hijo del juez se presentó en una comisaría de San Martín y quedó preso.

El concurso y la entrevista

El padre del detenido se anotó en el Consejo de la Magistratura de la Nación para el concurso 523, del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, que quedó vacante tras la trágica muerte de Pablo Andrés Seró.

El pasado 26 de agosto, Grammático Mazzari fue entrevistado en la Sala de Plenarios del CM. En esa instancia, el hombre que ejerció seis años como fiscal y 20 como juez, habló sobre la cuestión del derecho de las víctimas. Al finalizar la entrevista, el consejero Hugo Galderisi le hizo una pregunta “personal”:

—¿Por qué a Concepción del Uruguay, Entre Ríos?

—¿Le puedo contestar lo formal o lo real?

—No, lo real, lo real. Cuénteme lo real.

—Lo real, que es obligatorio (risas). Cuando yo era chico me llevaban mucho para allá y tengo una cuestión emocional con Entre Ríos. Más allá de que es un lugar relativamente cercano —no he concursado a lugares lejanos porque tengo a mis amigos y mi núcleo familiar aquí—, a mí me llega muy de cerca por esa infancia en la que pasé mucho tiempo en ese lugar.

—Hermosa ciudad, hermosa provincia. Bueno, gracias y le deseo éxitos. Espero que se haya sentido cómodo—, lo despidió Galderisi.

Los otros postulantes que fueron entrevistados para este cargo tan sensible son: Andrés Agustín Da Rold, Pedro Oscar Alejandro Bancoff, Carlos Eduardo Saltor, Diego Marcelo Spilotti, Rosana Elizabeth Luggren, Martín Ignacio Uriona, Luciano Gastón Censori, Mariano Jorge Cartolano, Luciano Andrés Covelli y Juan Manuel Clérico.

El asalto

El asalto que habrían cometido Weber y Matías Grammático ocurrió el 4 de mayo pasado entre las 2 y las 3.30, publicó La Nación. A partir de la reconstrucción del hecho, los investigadores policiales y judiciales indicaron que los asaltantes llegaron al edificio que asaltaron en un Peugeot 208 negro y un Peugeot 301 oscuro. En las cámaras de seguridad habría quedado registrado cómo los ladrones no tuvieron necesidad de violentar la puerta del edificio porque tenían la llave. Luego, con dos inhibidores bloquearon los sistemas de seguridad del edificio. Con los dispositivos de alerta anulados, los sospechosos llegaron al único departamento del último piso, donde funciona un estudio contable.

Allí, se apoderaron de una caja fuerte que contenía una millonaria suma de dinero en efectivo y en cheques. Una vez que se apoderaron del botín huyeron en los mismos los vehículos con los que se trasladaron al edificio.

En marzo de este año, el mismo medio de Buenos Aires publicó que el juez Grammático Mazzari y un exfiscal de San Martín, Miguel Ángel Gragnoli, fueron denunciados por el presunto cobro de una coima de 120.000 dólares para conceder las exenciones de prisión a cuatro de los cinco integrantes de una familia propietaria de una cadena de carnicerías que habían sido acusados de estafa. Consultado al respecto, el magistrado negó enfáticamente los cargos, afirmó que se trata de una operación en su contra para perjudicarlo y apartarlo del caso original en el que él se había negado a liberar a una persona acusada de un delito grave. Además, calificó la denuncia como una “mentira burda y miserable”, cronicó Análisis Digital.