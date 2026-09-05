Siete jóvenes interceptados en plena caza ilegal con perros

Se confirmó a Estación Plus Crespo que promediando las 11:30 de este sábado, personal policial tomó conocimiento, a raíz del aviso de un productor rural, sobre detonaciones de armas de fuego. Provenían de un establecimiento de la zona rural de Alcaraz – camino vecinal hacia Las Garzas-. La Brigada Brigada Interdepartamental Bovril identificó a un grupo de varones que estaban infringiendo la Ley Provincial de Caza Nº 4.841 y el Art. 189 Bis del Código Penal.





Personal de la Comisaría Villa Alcaraz, junto a efectivos de la Brigada Interdepartamental Bovril, realizaron tareas de vigilancia en el lugar, logrando interceptar a siete ciudadanos, mayores de 18 años, quienes se encontraban en posesión de seis armas de fuego.

Del total, cinco contaban con la documentación correspondiente, mientras que una de ellas carecía de la documentación habilitante.

Puesto en conocimiento el Fiscal en turno, se dispuso el inicio de actuaciones por Tenencia Ilegal de Arma de Fuego, procediéndose al secuestro preventivo junto a los elementos relacionados.

Se secuestró una carabina a repetición Ruger American, calibre .308, con mira telescópica, cerrojo y cartuchería; dos carabinas de repetición Mossberg Patriot, calibre .308, con miras telescópicas, cerrojos y cartuchería; una pistola semiautomática Bersa TPR, calibre 9 mm.; una carabina de repetición marca Rossi, calibre .30-30, con mira telescópica; un fusil de repetición marca Sabatti Rover, calibre .308; y una escopeta calibre 16, marca Boito.