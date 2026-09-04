El Colegio Sagrado Corazón prepara una nueva Semana de las Matemáticas

El Colegio Sagrado Corazón de Crespo se prepara para desarrollar una nueva edición de la Semana de la Matemática, una propuesta que tendrá lugar durante la próxima semana y que busca fortalecer el vínculo de los estudiantes con esta disciplina desde una mirada diferente.

En diálogo con Estación Plus Crespo, la profesora de Matemática, Micaela Bernhardt, brindó detalles de las actividades que involucrarán a todo el alumnado.

Una propuesta que comenzó el año pasado

Bernhardt explicó que esta será la segunda edición de la Semana de la Matemática. La iniciativa surgió a partir de diferentes ideas y actividades que la institución ya venía desarrollando y que decidieron concentrar en una misma semana.

“Es el segundo año que se hace. Nosotros lo empezamos el año pasado y la verdad que tuvo muy lindas emociones”, señaló la docente a Estación Plus Crespo.

La experiencia permitió que los estudiantes pudieran trabajar contenidos matemáticos de una manera diferente, incorporando juegos y actividades con abuelos y adultos mayores.

“Más allá de dar temas que habitualmente se dan dentro de lo que es la currícula en matemática, lo pudieron llevar a cabo con abuelos o adultos mayores, juegos, y aprendieron matemática a través de otra mirada”, explicó.

Este año se incorporarán nuevas propuestas y se repetirán algunas actividades que no todos los cursos pudieron experimentar durante la primera edición.

Cada curso tendrá su propio desafío

Toda la comunidad estudiantil participará de la propuesta, aunque las actividades serán diferentes de acuerdo con cada año.

Los alumnos de 6º año volverán a participar de una actividad con rompecabezas, pero en esta oportunidad trabajarán a partir de una imagen cubista del Sagrado Corazón.

“Van a competir con el armado de los cuadros para el colegio”, adelantó Bernhardt.

Por otra parte, alumnos de 1º y 4º año participarán de un bingo matemático junto a adultos mayores, retomando una experiencia que tuvo una buena respuesta durante la edición anterior.

“Vamos a tener dos cursos que van a trabajar con abuelos a través de un bingo, y van a compartir un momento, pero este bingo es matemático”, detalló.

Los estudiantes de 2º y 3º año trabajarán con un cuento relacionado con el número Pi, mientras que 5º año elaborará un mural denominado “Pi nos une”.

Un desafío con los decimales de Pi

La Semana de la Matemática tendrá su cierre el jueves 10 de septiembre, jornada en la que se conocerán los resultados de las diferentes competencias.

Entre las actividades previstas habrá un particular desafío relacionado con el número Pi, que se caracteriza por ser irracional y tener infinitas cifras decimales.

Los estudiantes deberán memorizar una determinada cantidad de sus decimales y competir para determinar qué curso logra el mejor resultado.

“Ellos van a memorizar, entonces tienen como un reto, a ver qué curso puede decir todos los decimales, digamos, de memoria, y vamos a ver quién gana”, contó Bernhardt.

La propuesta también tendrá un componente musical relacionado con los decimales de Pi, una actividad que la docente anticipó como una de las sorpresas del cierre.

Además, todas las competencias tendrán premios para los estudiantes.

Mostrar que la matemática está presente en la vida cotidiana

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es que los alumnos puedan comprender que la matemática no está limitada al aula ni a los ejercicios de una materia.

“La idea es que los chicos puedan ver que la matemática está en todos lados, que nos giramos y está, a través de las decisiones, de los trabajos, de todo”, explicó Bernhardt.

La docente señaló que algunos estudiantes suelen acercarse a la materia con cierto temor y pensando que es demasiado difícil.

“Los chicos tienen como cierto miedo, piensan que no van a poder, piensan que es muy difícil, y no es así”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que el año pasado también se realizaron encuentros con padres y profesionales de distintas actividades, quienes explicaron a los estudiantes cómo utilizan la matemática en sus trabajos.

Entre las profesiones y actividades abordadas estuvieron modistas, carpintería, diseño gráfico y trabajos de laboratorio, entre otras.

El objetivo fue que los jóvenes pudieran reconocer la presencia de la matemática en situaciones concretas de la vida cotidiana.

Una iniciativa que se consolida

Bernhardt explicó que la Semana de la Matemática nació dentro de la propia institución, a partir de distintas propuestas que fueron surgiendo a lo largo del tiempo.

“Siempre teníamos ideas sueltas y decidimos juntarlas en una misma semana”, explicó.

La iniciativa sigue además una modalidad que el colegio ya implementa con otras temáticas, como las semanas dedicadas a la salud y a la actividad física.

De esta manera, el Colegio Sagrado Corazón busca consolidar una propuesta que permita a los estudiantes aprender matemática desde el juego, la creatividad, la interacción y experiencias que trascienden las actividades tradicionales del aula.