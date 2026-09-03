Crespo: la Sociedad Italiana prepara una serie de actividades por sus 125 años

La Sociedad Italiana de Crespo transita un aniversario muy especial: cumple 125 años de trayectoria, convirtiéndose en una de las instituciones con mayor historia de la ciudad. En el marco de esta celebración, la comisión directiva preparó una serie de propuestas culturales y sociales que se desarrollarán durante septiembre y comienzos de octubre.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Sonia Spreafico, secretaria de la comisión directiva de la Sociedad Italiana, destacó la importancia de este aniversario y explicó que se busca darle una particular jerarquía a la celebración.

“Es un aniversario muy especial, es el 125 aniversario de la Sociedad Italiana. Es la institución más antigua de la ciudad de Crespo, así que estamos tratando de darle jerarquía al aniversario”, señaló.

“Ballet Tango”, la propuesta central del fin de semana

Entre las actividades programadas, la propuesta más importante será la presentación de “Ballet Tango”, un espectáculo que combina tango y ballet y que contará con la participación de seis bailarines vinculados al Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires.

Spreafico explicó a Estación Plus Crespo que se trata de una propuesta de gran magnitud, que además de los bailarines contará con músicos y cantantes.

“Se trata del espectáculo que se llama Ballet Tango, que es un grupo de bailarines del Teatro Colón, de la ciudad de Buenos Aires, que hacen una propuesta de ballet, una fusión de tango y ballet”, detalló.

La presentación será íntegramente en vivo, con baile, música y canto.

“Es un grupo de seis bailarines y también traen músicos del Teatro Colón y cantantes. O sea, es todo en vivo, el baile, el canto y la música”, agregó.

Día, horario y entradas

El espectáculo se realizará el domingo 6 de septiembre, a las 20.00 hs, en el auditorio del Colegio Sagrado Corazón de Crespo.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $20.000. En cuanto al precio en puerta, la comisión directiva había establecido inicialmente un valor de $30.000, aunque al momento de la entrevista se analizaba la posibilidad de mantener también allí el precio de las anticipadas.

Desde la institución remarcaron la importancia de adquirir las entradas con anticipación debido a que el auditorio cuenta con una capacidad limitada.

“Nosotros pusimos un precio diferente, que es el de 30.000 pesos, pero estamos analizando si no la dejamos al mismo precio que las anticipadas”, explicó Spreafico.

Y agregó: “Nos interesan las entradas anticipadas porque el salón tiene un cupo, una limitación. A nosotros nos ayuda si vendemos anticipada. Pero, por supuesto, que la gente bienvenida en puerta también”.

Una agenda que continuará durante septiembre

La celebración por los 125 años no terminará con el espectáculo de este domingo. La Sociedad Italiana preparó distintas actividades culturales y sociales que se extenderán durante las próximas semanas.

Una de ellas será el 18 de septiembre, con una propuesta denominada “Música en vivo”, que tendrá lugar en la sede de la Sociedad Italiana y contará con la participación de músicos y cantantes que desarrollan actividades vinculadas a la institución.

Según explicó Spreafico, entre los participantes habrá docentes que actualmente enseñan en la Sociedad Italiana, incluyendo a un profesor de acordeón y una de las alumnas que también se desempeña como cantante.

La actividad tendrá entrada libre y gratuita y contará además con servicio de buffet.

Cena aniversario

El cronograma continuará el 3 de octubre, con la tradicional cena aniversario, que se realizará en el Salón Evelyn.

Las tarjetas ya se encuentran a la venta y, de acuerdo con lo anticipado por la secretaria de la comisión directiva, durante septiembre se brindarán mayores detalles sobre la propuesta y se realizará la invitación formal a la comunidad.

De esta manera, la Sociedad Italiana de Crespo se prepara para celebrar sus 125 años de historia, con una agenda que combina espectáculos, música y encuentros sociales, buscando compartir este aniversario con toda la comunidad.