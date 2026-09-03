Acuerdan más de 5 años de prisión para quien baleó a un comisario en un centro de salud

El Tribunal de Juicio y Apelaciones homologó un Juicio Abreviado, mediante el cual se establece que un paranaense de 38 años, cumpla una pena de 5 años y 5 meses de prisión efectiva, tras ser imputado como responsable de las lesiones graves causadas a un efectivo policial y protagonice el arrebato del arma reglamentaria de otro funcionario.

El hecho

Gastón Heintz fue trasladado de Comisaría Crespo, pasando a desempeñarse como Jefe de Comisaría Quinta de Paraná, donde en ocasión de recibir un llamado urgente desde el Centro de Salud Dr. Ramón Carrillo, acudió junto a una dotación para disuadir una situación violenta.

Arribó a las instalaciones junto a un Oficial Ayudante, cuando de manera imprevista y como reacción inicial, un hombre se apodera del arma reglamentaria del oficial subalterno y efectúa dos disparos, impactando uno de ellos al Crio. Heintz.

En medio del hecho de sangre, el agresor fue igualmente reducido y puesto a disposición de la justicia.

Lesiones

El disparo le provocó una herida con orificio de entrada y salida, en la región alta del muslo izquierdo. Además, se diagnosticó una fractura de codo, derivada de la caída tras recibir el impacto de bala. Según trascendió en la reciente audiencia, el funcionario se encuentra en tratamiento psicológico, a raíz de un cuadro de estrés postraumático, producto del violento episodio.

Alojamiento carcelario

El acuerdo alcanzó el plazo de pena de cumplimiento efectivo, a raíz de que el imputado presentaba al momento del violento hecho-marzo de 2026-, una pena condicional -dictada en 2023- por un delito vinculado a estupefacientes.