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Puente de Colores tendrá su primera promoción de egresados y ya prepara actividades para el viaje

La Unidad Educativa N° 27 “Puente de Colores” de Crespo tendrá este año su primera promoción de egresados desde la conformación de la nueva institución. En octubre comenzarán las inscripciones para quienes deseen ingresar a la institución durante el próximo año.
Crespo01 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
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Los estudiantes realizarán su viaje de egresados a Santa Fe y, desde septiembre, comenzarán distintas actividades para recaudar fondos y reducir los gastos que deberán afrontar las familias.

En diálogo con Estación Plus Crespo, la directora de la institución, Mónica Giménez, confirmó la novedad y destacó la expectativa que existe dentro de la comunidad educativa.

“De la nueva unidad, sí, así es, la promoción 2026. Por eso desde el próximo mes comenzaremos a hacer actividades para recaudar fondos y tratar de que la familia pueda gastar lo menos posible en su viaje de egresados 2026 que será a Santa Fe. Estamos todos muy ansiosos por este viaje”, expresó Giménez.

Un nuevo espacio para dos comunidades educativas

La directora también se refirió al proceso de adaptación al nuevo edificio y a la experiencia de conformar una nueva comunidad educativa.

“Sí, es un espacio muy lindo, muy cómodo. Bueno, como todo, cuando uno va a un lugar nuevo, por ahí cuesta un poquito adaptarse. Es un lugar muy grande, muy amplio”, explicó.

En este sentido, recordó que la nueva unidad educativa surgió a partir de la fusión de dos comunidades: el Jardín Pulgarcito y el Jardín Ardillitas, que pertenecía a la Escuela N° 187.

“Como ustedes saben, nos fusionamos con el jardín Ardillitas. El jardín Pulgarcito se fusionó con el jardín Ardillitas que pertenecía a la escuela 187. Entonces, se unieron dos comunidades, y aquí estamos. Ya se ha creado un buen vínculo hermoso, y bueno, es el resultado de esta unidad”, señaló Giménez a Estación Plus Crespo.

En octubre comienzan las inscripciones para 2027

Durante la entrevista, la directora aprovechó para anunciar además el próximo período de inscripciones para el ciclo lectivo 2027.

Según informó, en octubre comenzarán las inscripciones para quienes deseen ingresar a la institución durante el próximo año. Previamente, se desarrollará una instancia destinada a niños que cuentan con prioridad.

“La próxima semana son las inscripciones para niños con prioridad, que serían hermanitos e hijos del personal”, detalló Giménez.

De esta manera, Puente de Colores transita su primer año con la nueva conformación institucional, mientras prepara la llegada de su primera promoción de egresados y las actividades destinadas a acompañar a las familias en los gastos del viaje de fin de ciclo.

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