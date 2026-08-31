Intentó abrir vehículos y lo corrieron: terminó detenido

Un aviso oportuno del damnificado, una persecución civil y una rápida respuesta de Comisaría Crespo, favorecieron que un joven sea detenido y trasladado a Paraná, por el supuesto delito de Tentativa de Hurto en Flagrancia.

El Segundo Jefe de la dependencia local, Sub.Crio. Gonzalo Salva, relató a Estación Plus Crespo: "Alrededor de las 05:30 de este domingo, se recibió un llamado telefónico, en el que un ciudadano alertaba ser damnificado de un hecho delictivo y que por consiguiente, se encontraba junto a su hermano en persecusión del sospechoso. Con el correr de las diligencias y según reza la denuncia, el acusado habría intentado abrir tres vehículos, que se encontraban estacionados frente a la vivienda del afectado, en Avda. Independencia de esta ciudad. La actitud delictual quedó al descubierto al activarse el sensor del sistema de cámaras de seguridad con que cuenta la propiedad. Como pudieron visualizar lo que estaba sucediendo en vivo, los moradores decidieron intentar detenerlo".

"Al sentirse descubierto, el sujeto salió corriendo. La huida derivó en persecución, produciéndose una demora ciudadana del implicado, en la intersección de Avda. Independencia y Corrientes. En medio de ello, uno de los afectados se había comunicado con la dependencia. Sin embargo, en esas circunstancias el sospechoso logró escapar nuevamente, pero la intención volvió a ser frustrada a los pocos metros, arribando el personal policial y procediendo a la aprehensión definitiva", confirmó el subjefe local.

Anoticiada de los pormenores, la Fiscal de Investigación y Litigación en turno, Dra. Melisa Saint Paul, ordenó la detención del joven y su traslado a Alcaidía de Tribunales de Paraná, previas diligencias de estilo. A instancias de la correcta identificación, se constató que se trata de un ciudadano de 32 años, radicado en Crespo. "No ha sido partícipe de intervenciones policiales anteriores y según verificamos, no registra antecedentes", aclaró Salva.

Comisaría Crespo recepcionó la formal denuncia e instruyó las actuaciones, con el secuestro de un pinza tipo "pico de loro", todo lo cual fue elevado a la autoridad judicial para su ponderación y eventual avance de la Investigación Penal Preparatoria.

En torno al hecho, el Segundo Jefe de Crespo resaltó "la actitud y compromiso del damnificado, quien en forma oportuna solicitó la presencia del personal, tuvo la predisposición de facilitar los registros fílmicos para anexar a la causa y tuvo el compromiso de formalizar la denuncia, que posibilitó las medidas judiciales mencionadas".