El Centro de Educación Física Nº 38 de Crespo incorporó nuevos elementos y suma propuestas deportivas

El Centro de Educación Física Nº 38 de Crespo atraviesa una etapa de crecimiento y fortalecimiento de sus propuestas deportivas. En los últimos días, la institución recibió una importante cantidad de elementos provenientes del Poder Judicial de la provincia, que serán utilizados en los distintos talleres y disciplinas que se desarrollan en el espacio.

En diálogo con Estación Plus Crespo, la coordinadora del Centro de Educación Física Nº 38, Ana Koch, explicó que los materiales fueron entregados en el marco de un beneficio destinado a instituciones públicas de la ciudad.

“En estos últimos días recibimos muchos elementos provenientes del Poder Judicial de la provincia, beneficiaron a algunas instituciones públicas de la localidad de Crespo, y nosotros nos vimos beneficiados con esto, así que se pudo conseguir para todos los talleres y deportes que sean en el centro de educación física”, señaló.

Entre los materiales incorporados se encuentran pelotas de vóley, que serán utilizadas tanto en el taller de vóley masculino como en newcom; pelotas de hándball; numerosos conitos y una importante cantidad de elementos destinados a la práctica del sóftbol.

Taller de Sóftbol

El sóftbol, una disciplina que busca consolidarse

Uno de los puntos destacados por Koch es el crecimiento que viene experimentando el sóftbol en Crespo. Se trata de una disciplina que comenzó a desarrollarse en el Centro de Educación Física hace más de tres años y que paulatinamente fue sumando participantes.

“El sóftbol es un deporte nuevo en la ciudad, se empieza a practicar a través del centro de educación física ya hace más de 3 años desde que iniciamos. Solamente que empezamos de a poquito”, explicó la coordinadora.

El Centro de Educación Física cuenta con elementos como guantes y bates para que los participantes puedan practicar sin necesidad de contar con equipamiento propio.

“Nosotros proporcionamos guantes, bates y demás para que los chicos puedan ir y jugar, y no necesitar llevar sus elementos”, indicó Koch.

A esto se sumó el aporte de infraestructura realizado por el municipio de Crespo. Durante el año pasado fue inaugurada una cancha de sóftbol en Avenida Pesante, dentro del predio del Ejército, un espacio que permitió contar con un lugar específico para la práctica de esta disciplina.

La ubicación de Crespo también favorece el desarrollo del deporte, teniendo en cuenta la cercanía con Paraná, reconocida como la Capital Nacional del Sóftbol.

“Es similar, solo tiene algunas diferencias en cuanto a los lanzamientos, las dimensiones de la cancha. Pero es un deporte que está creciendo, y tenemos la capital nacional del sóftbol cerquita, que es Paraná”, manifestó la coordinadora.

Koch destacó además que los alumnos del Centro de Educación Física ya comenzaron a trasladarse a la capital entrerriana para participar de encuentros deportivos.

“Ahí está el estadio mundialista, y también nuestros alumnos ya estuvieron este año empezando a viajar a Paraná para competir y jugar partidos con equipos de allá”, comentó.

Taller de deporte adaptado

Cinco propuestas deportivas

Actualmente, el Centro de Educación Física Nº 38 cuenta con cinco talleres diferentes. La coordinadora explicó que, dentro de la estructura de los centros de educación física, se los denomina talleres, aunque abarcan distintas disciplinas deportivas.

Entre las propuestas se encuentra el vóley masculino, con categorías que posteriormente continúan su actividad a través del municipio; newcom, destinado a adultos y adultos mayores; sóftbol, con propuestas para niños, jóvenes y adultos; hándball y un taller de deporte adaptado.

Este último espacio contempla distintas disciplinas y está destinado a chicos con discapacidad. “Hay variedad de deportes, practican chicos con discapacidad”, explicó Koch.

Como ejemplo, señaló que en el caso del vóley se realizan adaptaciones para facilitar la participación.

“Ellos, por ejemplo, para jugar al vóley, lo juegan más similar al Newcom, donde pueden tomar la pelota, y se van adaptando ciertas reglas para que los chicos lo puedan jugar”, detalló.

Actualmente participan en esta propuesta niños de entre 8 y 15 años, mientras que los jóvenes de mayor edad cuentan posteriormente con un taller municipal.

Taller de hándball

Inscripción abierta durante todo el año

Desde el Centro de Educación Física Nº 38 remarcaron que quienes quieran incorporarse a alguna de las disciplinas pueden hacerlo en cualquier momento del año. “Es posible sumarse en cualquier momento del año”, afirmó Koch.

Para inscribirse, los interesados pueden comunicarse a través de las redes sociales del Centro de Educación Física o con la coordinadora (Instagram: cef_38 - Facebook: Cef Crespo - Tel coordinadora: 343 4 805 414). Allí recibirán un enlace para completar la inscripción y posteriormente deberán presentar la correspondiente ficha de salud.

Una de las principales características de las propuestas es que todas las actividades son gratuitas.

Koch explicó que, si bien se trata de una institución pública, en determinadas ocasiones se realizan actividades destinadas a recaudar fondos para continuar incorporando materiales y colaborar con los gastos de los viajes que realizan los grupos.

Taller de Newcom

Un espacio para practicar deporte y compartir

Al finalizar la entrevista con Estación Plus Crespo, Ana Koch volvió a destacar la posibilidad de incorporarse a las actividades durante todo el año y puso en valor el trabajo de los profesores que forman parte de la institución.

“Se pueden sumar en cualquier momento, que las actividades son gratuitas, que contamos con profesores de educación física profesionales y comprometidos en que este espacio sea para el disfrute, que se sientan parte de una institución y practicar deporte que es tan importante para todos”, concluyó.

De esta manera, el Centro de Educación Física Nº 38 continúa ampliando sus recursos y consolidando una propuesta que reúne diferentes disciplinas, edades y modalidades de participación, con el deporte como herramienta de integración, recreación y encuentro comunitario.