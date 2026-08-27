Defensas y reclamos rodearon la aprobación de la fijación de terrenos municipales para viviendas

Quince inmuebles municipales fueron afectados al uso privado, para que en ellos se desarrolle el Programa "Ahora Tu Hogar", coordinado por IAPV y la Municipalidad de Crespo. La votación fue unánime, acompañando el espíritu de solución habitacional para la ciudadanía; sin embargo, las posturas reflejaron diferentes ánimos y miradas políticas.

"Votamos futuro"

El proyecto fue girado por el Ejecutivo Municipal, siendo defendido en el recinto legislativo por la concejal de Juntos por Entre Ríos - Frente Crespo Nos Une, Valeria Torresín: "Lugar, algo que tiene que ver justamente con lo que nos provee una vivienda o le proveerá, en qué terreno, a aquellos que tanto lo necesitan. Señora Presidenta y también colegas concejales, quiero decirles que hoy votamos futuro, votamos hogar. Este proyecto nos lo envía el Departamento Ejecutivo -con una continuidad de lo que ya habíamos votado en la ordenanza 52/26, el pasado 22 de julio-, un programa que brindará lo que anteriormente referencié: el paso necesario para concretar el programa Ahora Tu Hogar. Quiere decir que 15 lotes municipales -hoy son de todos-, van a tener una familia, un crespense, una casa, chicos creciendo en un barrio, en su ciudad, en Crespo. Y, como todos saben, el valor del trabajo, del esfuerzo y del techo propio, es una de las prioridades que tenemos los que vivimos en esta ciudad. Sabemos lo que cuesta un alquiler, lo que le da dignidad a muchas familias, el poder lograr un espacio para poder construir su propio lugar. Y este municipio no miró para otro lado. Pone lo que tiene, que son las tierras. A su vez, junto a la Provincia -a través del IAPV-, pone gestión, pone soluciones. No es un trámite, es una decisión política y también profundamente humana. Es decir, 15 familias van a tener la posibilidad de tener su propio techo. Es intención seguir trabajando para satisfacer la demanda de todas aquellas personas que lo están necesitando, es este un gran paso. Voy a solicitar con emoción y con convicción el acompañamiento de mis pares, para con esta propuesta que recién leyó el secretario".

"Esperemos que las sugerencias se puedan discutir con seriedad"

Previo al conteo de votos -ambos bloques en afirmativo-, la concejal del Frente Más para Entre Ríos - Crespo en Marcha, Nancy Eichhorn, expresó: "Siempre algo que responde a la necesidad de los crespenses es significativo, y este motivo también. En particular, nosotros apoyamos la toma de crédito con el IAPV para este programa, aún haciendo algunos comentarios ¿no?, lo que significaba ese crédito para el presupuesto que maneja el municipio de Crespo, haciendo algunas consideraciones a la Secretaría de Hacienda y Economía. Entendemos que para este proyecto de ordenanza, es necesario el acompañamiento de la oposición, y nosotros queremos que la mayoría de los crespenses tengan su vivienda propia".

La edil marcó interrogantes y en ese sentido, solicitó: "La cuestión normativa de cómo se accede a esta vivienda, quién la construye, cómo las construye, cuándo se pagan, cómo se pagan. Nosotros pedimos el borrador de este programa, de este proyecto, para dar coherencia a lo que se viene haciendo. Leímos el borrador, hicimos nuevamente algunas sugerencias. Esperemos que se puedan discutir con seriedad, porque para eso no van a necesitar nuestro voto, lo van a poder aprobar por mayoría los concejales del oficialismo. Nosotros vamos a acompañar este proyecto, convencidos que va a salir esa normativa con seriedad, y vamos a trabajar para que sea lo más claro posible".