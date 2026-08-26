El Encuentro de Autos Clásicos de Crespo tendrá una edición especial con participantes de todo el país y del Uruguay

La propuesta incluirá una réplica a escala del crucero ARA General Belgrano, actividades vinculadas a Malvinas, gastronomía, emprendedores, artesanos y la muestra “Crespo Colecciona”. La entrada será libre y gratuita.

A pocos días de una nueva edición del Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos de Crespo, crece la expectativa por una convocatoria que tendrá un significado especial: el evento cumplirá 15 años desde aquella primera experiencia que comenzó de manera más pequeña y que, con el paso del tiempo, se transformó en una de las propuestas vinculadas a los vehículos históricos con mayor convocatoria de la provincia.

El ideólogo, creador y organizador del encuentro, Luciano Kerps, dialogó con Estación Plus Crespo y repasó los orígenes de la iniciativa, el crecimiento alcanzado y los detalles de una edición que, según explicó, demandó varios meses de preparación.

“Hace unos instantes dejé una llamada con gente que va a venir de Buenos Aires con autos, y ellos me expresaban que ellos hace muchos años que vienen y ven el crecimiento que ha tenido el evento”, contó Kerps a Estación Plus Crespo.

El organizador destacó además una característica particular de la convocatoria: la realización del encuentro está a su cargo junto con el acompañamiento de su familia. “Como saben todos, lo organizo yo solo, junto con la ayuda de mi familia. No es poca cosa, no hay una agrupación, no hay un grupo de personas atrás que lleva a cabo todo esto”, señaló.

En ese sentido, reconoció que la organización representa un esfuerzo importante, aunque aseguró que la satisfacción obtenida constituye la principal recompensa. “Por ahí el sacrificio es muy grande, pero el premio es otro, por ahí la satisfacción que uno logra es increíble”, expresó.

Una pasión que comenzó en la infancia

Kerps recordó que su vínculo con los autos clásicos comenzó cuando era niño. Según relató, tenía aproximadamente 10 o 12 años cuando comenzó su interés por este tipo de vehículos.

Con la llegada de Internet, esa pasión encontró una nueva forma de desarrollarse. “Yo iba a los cibers a mirar por ahí las exposiciones que se publicaban en páginas de Buenos Aires, que organizaban los clubes en Buenos Aires, porque en Buenos Aires hace muchos años que se lleva a cabo todo este tipo de cosas”, recordó.

Fue entonces cuando surgió la idea de trasladar ese tipo de encuentros a Crespo. “Un día me iluminó alguien y se me planteó en la cabeza decir, ¿por qué no hacerlo en Crespo?”, relató.

Kerps sostuvo que fue el primero en organizar un evento de autos antiguos en Entre Ríos y destacó la importancia de transformar las ideas en proyectos concretos, aun cuando puedan existir temores iniciales.

“Es importante cumplirlas, llevarlas a cabo aunque uno tenga miedo, pero fijate que después de tantos años, lo que es el evento hoy en día”, afirmó.

Dos jornadas de actividades

La edición número 15 se desarrollará durante dos jornadas, el sábado 5 y domingo 6 de septiembre, una modalidad que, según explicó Kerps, se implementará por primera vez de esta manera.

El organizador contó a Estación Plus Crespo que la preparación comenzó a fines de febrero debido a la necesidad de contactar con participantes provenientes de diferentes puntos del país y coordinar las distintas actividades.

El sábado, las puertas del evento se abrirán a las 15:00, con la llegada de los primeros participantes al Campo de la Tradición, en el Parque del Lago.

Entre las 15:00 y las 17:00 se desarrollará una muestra estática. Posteriormente, a las 17:00, comenzará una caravana por diferentes calles de Crespo.

El recorrido previsto contempla las calles 9 de Julio, Otto Sagemüller, Independencia y San Martín, para luego regresar al Parque del Lago.

A las 18:00 se realizará una largada simbólica de los vehículos, acompañada por un acto de bienvenida y presentación del encuentro. Allí se brindarán detalles sobre los vehículos participantes y se destacará a quienes lleguen desde mayores distancias.

La jornada continuará durante la noche con stands, propuestas gastronómicas, patio de comidas y la presencia de emprendedores y artesanos.

“Un poco como para que la familia tenga para disfrutar el sábado a la tarde y noche”, explicó Kerps.

El domingo, en tanto, la actividad comenzará a las 9:00, con la tradicional exposición de vehículos.

Participantes de distintas provincias y de Uruguay

En diálogo con Estación Plus Crespo, Kerps anticipó que ya hay más de 50 vehículos inscriptos para participar de la caravana del sábado.

Además, confirmó la llegada de participantes de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Corrientes, junto con cinco automóviles provenientes de la República Oriental del Uruguay.

Para la jornada del domingo, las inscripciones continúan abiertas y el organizador estima una participación de entre 160 y 170 vehículos.

Según explicó, el registro de participantes se mantendrá abierto aproximadamente hasta el 30 de agosto o el 1° de septiembre, momento en el que podrá conocerse con mayor precisión la cantidad definitiva de vehículos que formarán parte de la exposición.

Una réplica del ARA General Belgrano como uno de los atractivos especiales

Uno de los principales atractivos que tendrá esta edición será la presencia de una réplica a escala del crucero ARA General Belgrano, buque argentino hundido durante la Guerra de Malvinas.

Kerps explicó que la pieza fue construida por Sergio Gammella, un maquetista naval oriundo de Paraná, quien habría dedicado cinco años y medio a su realización.

“Logré traer este año, va a llegar a la ciudad la réplica del crucero ARA General Belgrano”, anunció el organizador durante la entrevista con Estación Plus Crespo.

Según detalló, la réplica tiene aproximadamente 8 metros de largo y 2 metros de alto, y fue construida a una escala que estimó en 1:23. Una de sus particularidades, destacó, es que no se trata solamente de una pieza estática, ya que puede desplazarse sobre el agua.

Kerps señaló además que la réplica ha sido presentada en diferentes eventos del país y que incluso ha navegado en distintos escenarios.

“Es una maqueta real y, sobre todas las cosas, lo importante, que funciona, funciona en el agua”, destacó.

Un espacio dedicado a Malvinas

La presencia del crucero tendrá además un sentido especial dentro del encuentro. Kerps explicó que desde hacía tiempo tenía la intención de incorporar un homenaje relacionado con Malvinas.

“Yo tenía, por ahí, un sueño o algo que era hacer un homenaje a Malvinas, algo que marcó la historia de nuestro país”, manifestó a Estación Plus Crespo.

A partir de contactos realizados durante un evento en la provincia de Santa Fe, se sumarán personas vinculadas con un museo que reúne objetos relacionados con la Guerra de Malvinas.

También está prevista la presencia de excombatientes de la provincia de Santa Fe y de Crespo, quienes participarán de espacios destinados a compartir sus experiencias y objetos vinculados con aquel conflicto.

Kerps anticipó que esta propuesta estará ubicada dentro del sector destinado a la exposición de vehículos, en el Campo de la Tradición.

“Va a ser algo emotivo y, sobre todas las cosas, educativo”, sostuvo.

El organizador remarcó además el carácter singular que, según indicó, tendrá la presencia de la réplica del crucero en el evento: “Este barco es una réplica, pero es el único que está en Argentina, así que algo medio bastante exclusivo”.

“Crespo Colecciona” y objetos antiguos

La propuesta también tendrá un espacio para otros objetos históricos y de colección.

En paralelo al encuentro de vehículos se desarrollará “Crespo Colecciona”, una feria de coleccionismo que tendrá lugar en el Pabellón de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

Kerps valoró la iniciativa y explicó que el espíritu del encuentro apunta a preservar y poner en valor objetos que forman parte de la historia.

“La idea del evento es, como digo siempre, concientizar y rescatar la historia en un simple objeto o en algo mayormente, como es un auto, una bicicleta”, explicó.

A esto se sumará la participación de vendedores de antigüedades provenientes de San Telmo, Buenos Aires, quienes estarán en Crespo desde el viernes y montarán un stand con diferentes objetos para exhibición y venta.

Entrada libre y gratuita

Otro de los aspectos que destacó Kerps es que el encuentro mantendrá su característica de tener entrada libre y gratuita para el público.

“El evento no persigue un fin económico”, afirmó, aunque reconoció que la organización implica importantes costos y requiere del acompañamiento de auspiciantes.

Según explicó, esos recursos permiten afrontar gastos relacionados con la organización, los presentes y certificados que reciben los expositores, además de los viajes y contactos necesarios para convocar a participantes de distintos lugares.

“Uno lo hace por la pasión”, resumió Kerps.

Con una trayectoria que ya alcanza los 15 años, el Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos se prepara así para una edición que ampliará su propuesta habitual, con dos jornadas de actividades, una importante presencia de vehículos, participantes de distintas provincias y de Uruguay, propuestas para toda la familia y un espacio especial dedicado a la memoria de Malvinas.

La cita será el sábado 5 y domingo 6 de septiembre, con actividades en el Parque del Lago y Campo de la Tradición de Crespo, y acceso libre y gratuito para el público.