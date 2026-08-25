Fundación Un Ángel impulsa una función de teatro para renovar el mamógrafo de Crespo

La institución ya adquirió el nuevo equipo y avanza con los trámites para su instalación. La recaudación de la obra “Encerrados”, que se presentará este viernes 28 de agosto en el Teatro Municipal de Crespo, estará destinada a este objetivo. El estudio mamográfico se brinda actualmente de manera gratuita a personas sin obra social y la Fundación analiza ampliar el beneficio a quienes cuentan con cobertura, pero no tienen el estudio totalmente cubierto.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Eliana Eberle, integrante de la Fundación, explicó que uno de los destinos de los fondos que históricamente ha impulsado la institución fue la incorporación de un equipo mamográfico para realizar estudios preventivos en la ciudad.

Eberle recordó que, en 2021, la Fundación adquirió un mamógrafo usado que fue instalado en El Nido, en Crespo. El equipo recibió posteriormente diferentes arreglos y modificaciones, aunque desde la institución consideraban necesario avanzar hacia su reemplazo.

“Siempre la fundación sintió que tenía esta deuda pendiente de poder cambiar este equipo que no funcionaba correctamente como se lo esperaba”, señaló Eberle.

El nuevo mamógrafo ya fue comprado

Ante la consulta sobre cuándo podría llegar el nuevo equipo, Eberle confirmó que la Fundación ya concretó su compra y que actualmente restan completar los pasos administrativos correspondientes.

“Ya lo compramos desde la fundación, así que ahora quedan los pasos del contrato, de la firma y demás”, explicó.

En ese sentido, estimó que próximamente el nuevo mamógrafo estará nuevamente instalado en el edificio Nido de Crespo.

Una función de teatro para colaborar

Para acompañar este objetivo, la Fundación organizó una actividad que busca reunir fondos y, al mismo tiempo, ofrecer una propuesta recreativa para la comunidad.

Se trata de la presentación de “Encerrados”, una comedia proveniente de la provincia de Santa Fe que transcurre durante el período de aislamiento por la pandemia y plantea, desde el humor, diferentes situaciones y conflictos familiares derivados del confinamiento.

La obra se presentará este viernes 28 de agosto, a las 20:30, en el Teatro Municipal de Crespo.

Eberle explicó que la propuesta busca que la comunidad pueda colaborar con el objetivo de la Fundación mientras disfruta de un espectáculo humorístico.

¿Cómo funciona actualmente el servicio?

Durante la entrevista, Eberle también explicó cómo se brinda actualmente el servicio de mamografías en El Nido.

Según indicó, el estudio es totalmente gratuito para personas que no cuentan con obra social. A su vez, señaló que la Fundación está evaluando ampliar esta posibilidad a personas que poseen cobertura médica, pero cuyo estudio no está completamente cubierto.

“Sabemos que hoy hay una gran falencia con respecto a las obras sociales. Entonces, bueno, también queremos llegar a esa población que hoy en día le cuesta muchísimo”, manifestó.

La integrante de la Fundación también hizo referencia a quienes deben trasladarse a otras localidades para acceder a una mamografía y a las demoras que pueden presentarse para obtener un turno.

En ese sentido, sostuvo que la intención es facilitar el acceso a los estudios preventivos y reducir las dificultades que enfrentan algunas mujeres para realizarse los controles.

Demanda de otras localidades

Además de atender la demanda de Crespo, Eberle destacó que el servicio también recibe requerimientos de mujeres de otras localidades de la región.

Mencionó específicamente a Hasenkamp, Alcaraz y María Grande, donde, según explicó, existe una demanda importante de estudios mamográficos.

“Necesitan un espacio coordinado y seguro para poder hacerse el estudio”, afirmó Eberle.

La representante de la Fundación sostuvo que la incorporación del nuevo equipo permitirá afrontar parte de esa demanda y continuar fortaleciendo el trabajo de prevención.

Entradas y reservas

Las entradas para la función de “Encerrados” tienen un valor de $30.000 y pueden adquirirse a través del Instagram de Fundación Un Ángel en Argentina.

También se pueden solicitar mediante el teléfono 343 543 5178.

La Municipalidad de Crespo acompaña la iniciativa facilitando el uso del Teatro Municipal para la realización del espectáculo.

De esta manera, la Fundación Un Ángel propone una actividad recreativa cuya recaudación se vincula con un objetivo sanitario: acompañar la renovación del equipamiento mamográfico y facilitar el acceso a estudios de prevención del cáncer de mama para mujeres de Crespo y localidades de la región.