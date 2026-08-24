Nueva sesión del HCD, donde ingresarán proyectos sobre pirotecnia, uso responsable del agua y pastizales

Está previsto el abordaje de un nuevo temario, diagramado para este miércoles. Según conoció Estación Plus Crespo, desde Presidencia se convocó a los concejales para el siguiente Orden del Día:

1.- Lectura y consideración del Acta N°59, correspondiente a la sesión anterior.

2.- Lectura de la correspondencia recibida.

3.- Dictámenes del Concejo en Comisión:

a) Proyecto de Resolución en respuesta al pedido realizado por Fundación Solidaridad de la ciudad de Crespo.

b) Proyecto de Ordenanza aceptando la donación ofrecida por la Sra. Guillermina Prediger, de una fracción de terreno para ensanche de calle Alemanes del Volga y de calle Democracia.

c) Proyecto de Ordenanza aceptando la donación ofrecida por la Sra. Celia Müller, para ensanche de calle España.

d) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción a la Sra. Romina Aguirre, el Permiso de Uso para la ocupación del espacio público para desarrollar la actividad de alquiler de autos a batería en lugares específicos y por un plazo determinado.

e) Proyecto de Ordenanza aceptando la renuncia de la Sra. Cynthia Puntín a la adjudicación de lote social, cediendo la parte a favor de la Sra. Cecilia Zaragoza.

f) Proyecto de Ordenanza afectando inmuebles de propiedad municipal a uso privado de la Municipalidad de Crespo, con destino exclusivo a la construcción de 15 viviendas, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 52/26.

h) Proyecto de Resolución en respuesta al Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, interpuesto por la Abog. Sonia Spreáfico.

4.- Proyecto de Ordenanza presentado por el bloque de concejales Juntos por Entre Ríos, referido al uso responsable del agua.

5.- Proyecto de Ordenanza presentado por el bloque de concejales Juntos por Entre Ríos, regulando el uso y comercialización de pirotecnia en la ciudad de Crespo y su ejido.

6,- Proyecto de Ordenanza declarando de Interés Histórico Natural Municipal el Bosquecillo de Ombúes, ubicado en calle Los Wichis del Barrio San Cayetano de la ciudad de Crespo.

7.- Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, referido al mantenimiento y desmalezado de terrenos baldíos, edificados, en construcción, habitados o deshabitados; ubicados en la zona urbana, zona urbanizable, y linderas a estas zonas de la ciudad de Crespo.

En relación a los proyectos vinculados a pirotecnia, uso responsable del agua y pastizales, su formal ingreso y adquisición de estado parlamentario, permitirá conocer su espíritu y alcances.