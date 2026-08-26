Presentaron un proyecto para prorrogar la Emergencia en Discapacidad hasta 2027

La continuidad de la Ley de Emergencia en Discapacidad vuelve a estar en debate a partir de un proyecto que propone extender su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

Para conocer los alcances de la iniciativa, Estación Plus Crespo entrevistó a Milagros Bernat, licenciada en Psicopedagogía y Educación Especial, quien explicó los motivos por los cuales se impulsa la prórroga y cuál es, según su mirada, el escenario actual.

Bernat señaló que el proyecto busca extender el plazo de vigencia de la emergencia, cuya fecha de finalización fue establecida para el 31 de diciembre de 2026.

“La prórroga sobre la ley de emergencia en discapacidad es un proyecto de ley que lo que intenta es prorrogar el plazo de finalización de la emergencia, porque, como sabemos, uno de los criterios para que la emergencia se aprobara ya el año pasado fue que tuviera una fecha de finalización”.

Según explicó la entrevistada, la situación se encuentra condicionada porque considera que la ley todavía no fue implementada en su totalidad. “Esa fecha de finalización se dispuso para el 31 de diciembre de 2026, o sea, para este año. Pero hay un problema con esa fecha, y es que hasta el momento la ley de emergencia no se aplicó. Se pusieron unas modificaciones muy mínimas que se pusieron en marcha, pero la ley actualmente está suspendida”.

A partir de esta situación, Bernat sostuvo que se plantea extender la emergencia durante un año más. “Entonces, realmente, como la ley no se aplicó, la emergencia continuaría. Entonces, por eso se propone un proyecto de ley que prorrogue la emergencia un año más hasta el 31 de diciembre de 2027”.

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados

Milagros Bernat indicó que la iniciativa fue presentada el 20 de agosto y que ingresó a la Cámara de Diputados, donde ahora se aguarda su tratamiento.

“Este proyecto se presentó el 20 de agosto, el jueves pasado, en Diputados ingresó y bueno, estamos a la espera de que se trate en la Cámara de Diputados”.

Consultada por Estación Plus Crespo sobre las posibilidades de que el proyecto sea aprobado, Bernat consideró que el panorama es complejo.

“El panorama es bastante complejo, sobre todo considerando que el gobierno sigue insistiendo con que no hay fondos disponibles para discapacidad, lo cual, sabemos, es una falacia, pero esperemos que desde el Congreso este descuido, esta crueldad no continúe y realmente los legisladores nos apoyen en esta iniciativa”.

Estas expresiones corresponden a la valoración de Bernat respecto de la situación y de la posición que atribuye al Gobierno nacional.

Todavía no hay fecha para el tratamiento

Respecto de los plazos legislativos, la entrevistada aclaró que todavía no se conoce cuándo podría ser tratado el proyecto. “Todavía lo desconocemos. El proyecto se presentó en la Cámara de Diputados, ingresó y todavía no tenemos más detalle”.

De esta manera, el proyecto permanece a la espera de avanzar dentro del proceso legislativo, sin que hasta el momento se haya informado una fecha concreta para su tratamiento, según lo señalado por Bernat durante la entrevista.

El pedido de acompañamiento de la sociedad

Durante el diálogo con Estación Plus Crespo, también se consultó a Bernat sobre qué acciones puede realizar la ciudadanía para acompañar el reclamo.

La entrevistada destacó el papel de las redes sociales y la posibilidad de participar en las movilizaciones que puedan organizarse. “Por supuesto, está la cuestión de las redes sociales, mostrar el apoyo con el colectivo de personas con discapacidad, y también cuando se organice alguna manifestación, que seguramente las va a haber, que la gente pueda sumarse, apoyarse, estar informada al respecto”.

En ese sentido, remarcó la importancia de acceder a información para comprender la problemática.

“Porque hay muchos argumentos contradictorios, entonces la información es una manera útil de apoyar a las personas con discapacidad”.

“Es nuestro deber, como ciudadanos, implicarnos”

En el cierre de la entrevista, Milagros Bernat planteó su posición respecto del rol de la ciudadanía frente a esta problemática.

“Simplemente decir que, si bien el gobierno nacional no está cumpliendo con las leyes, es nuestro deber, como ciudadanos, implicarnos en este tipo de problemáticas, porque, al fin y al cabo, ciudadanos somos todos”.

Finalmente, sostuvo: “Esta preocupación por que tengamos un gobierno que realmente respete las leyes que fueron votadas por el Congreso, es una preocupación que debe atrasarnos a todos como sociedad y es nuestro asunto, así que debemos hacer algo para que eso cambie”.

El proyecto de prórroga de la Emergencia en Discapacidad quedó así presentado ante la Cámara de Diputados, mientras se aguardan definiciones sobre su tratamiento.