El grupo de jóvenes de la Parroquia San José celebró su primer aniversario

El grupo de jóvenes de la Parroquia San José de Crespo celebró su primer aniversario, con un encuentro que tuvo como eje la acción de gracias por el camino recorrido durante su primer año de actividad.

La propuesta había comenzado un año atrás como un espacio destinado a que los jóvenes pudieran encontrarse, compartir experiencias, construir amistades y profundizar en la fe.

En diálogo con Estación Plus Crespo, el padre José María había explicado que la celebración del aniversario representaba principalmente una oportunidad para agradecer por todo lo vivido desde la conformación del grupo.

“Una acción de gracias y un día de agradecimiento también, porque vamos a cumplir un año, primer aniversario del grupo de los jóvenes que empezamos acá en la parroquia San José”, había señalado el sacerdote.

Durante la entrevista, el padre José María también remarcó la importancia de generar espacios de participación para los jóvenes dentro de la comunidad parroquial y sostuvo que “los jóvenes no solamente son el futuro, sino el presente”.

En ese marco, la celebración del aniversario permitió reunir a integrantes actuales y a personas que fueron formando parte del grupo durante este primer año, en un clima de encuentro y fraternidad.

Un año de encuentros, amistades y aprendizajes

Tras el festejo, desde el grupo juvenil difundieron un mensaje de agradecimiento dirigido a todos los jóvenes que participaron durante este primer año.

“Gracias a cada uno de los chicos que fue y es parte de este primer año; por venir, por participar, compartir y contagiar su alegría”, expresaron.

En el mismo mensaje manifestaron el deseo de que este aniversario sea solamente el comienzo de una etapa más extensa: “Que este sea el primer año de muchos más, creciendo como grupo, sumando nuevos jóvenes y animándonos cada vez más a vivir y compartir nuestra fe”.

El padre José María había definido el primer año del grupo como un período de crecimiento, encuentros y vínculos, destacando que se trató de una experiencia marcada por las amistades y los aprendizajes compartidos.

Actualmente, el grupo cuenta con jóvenes que participan de manera habitual y mantiene abierta la convocatoria para quienes quieran acercarse por primera vez. Durante la entrevista previa al aniversario, el sacerdote había remarcado que “siempre la puerta está abierta”, invitando a quienes tengan inquietudes o quieran conocer la propuesta a participar.

Agradecimiento a quienes acompañaron

El grupo también tuvo palabras de reconocimiento para las personas que colaboraron en la organización del festejo.

“También queremos agradecer a cada persona que colaboró e hizo posible este festejo. Por su tiempo, por la ayuda, los detalles y por todo lo que aportaron para que pudiéramos celebrar juntos”, expresaron.

“Gracias Pancho, Hermana Anjela y Padre José María por acompañarnos, guiarnos y estar siempre dispuestos a compartir con nosotros”, señalaron.

La celebración estuvo vinculada además con la figura de Carlo Acutis, joven italiano cuya espiritualidad y testimonio son tomados como referencia por el grupo.

En ese sentido, desde el espacio juvenil renovaron su deseo de continuar creciendo bajo la protección de María y siguiendo el ejemplo de Acutis.

“Que con la protección de María, como Reina y Madre y siguiendo el ejemplo de Carlo Acutis, sigamos creciendo”, expresaron.