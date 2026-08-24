Un taxista murió tras descompensarse al volante en Paraná: chocó una moto y casi impacta contra un comercio
En la mañana de este lunes, un taxista se descompensó al volante, chocó contra una moto y terminó en la vereda, a escasa distancia de un local comercial. El hecho se registró en la intersección de calles General Galán e Isidoro Rossi.
La segunda jefa de Operaciones, Cecilia Galiano, relató que el incidente ocurrió cerca de las 10.30, “a metros de la estación de servicios”.
El taxi “embiste una moto que estaba parada en la intersección”, se sube a la vereda y casi impacta contra el local de Beter Deportes.
Tras lo sucedido, el hombre fue derivado de urgencia en ambulancia al hospital San Martín, “se realizaron tareas de reanimación pero no lograron recuperarlo”.
Según pudo saber Elonce, fue identificado como Edgardo Héctor Toso, de 64 años, domiciliado en la zona de barrio Paracao. Al parecer sufrió un infarto.
Sobre el motociclista embestido, Galiano indicó que, de acuerdo a lo manifestado por el joven de 20 años “estaba saliendo de la estación de servicios y observa que el vehículo se dirige hacia él, intenta huir, pero es colisionado en la parte trasera”. No sufrió lesiones de consideración, solo acusó algunos golpes.
En relación al trayecto que realizaba el taxista, mencionó que circulaba en sentido Oeste - Este por calle Galán y tras chocar la moto, colisiona un poste de señalización de las calles donde había una bicicleta atada con una linga. Afortunadamente no había personas transitando por la vereda al momento del hecho.