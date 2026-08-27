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Dónde estarán las 15 viviendas del Programa “Ahora Tu Hogar”, bajo coordinación IAPV - Municipio

El Ejecutivo giró la nómina de inmuebles de propiedad municipal, que serán afectados a la construcción de 15 viviendas, mediante uno de los planes activos del organismo provincial. Se aprobó por unanimidad. Conocé la ubicación.
Crespo27 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
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En la noche de este miércoles, quedó fijado por Ordenanza, el destino exclusivo que tendrán 15 inmuebles de propiedad municipal. Se trata de los lugares donde el Departamento Ejecutivo Municipal proyecta concretar el "Programa Ahora Tu Hogar", centrado en una operación de crédito con el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).

Ya se había autorizado la creación de una partida donde el organismo provincial girará los fondos -convenidos en más de 949 millones de pesos-, y restaba además como instancia administrativa, que la Municipalidad de Crespo afecte los terrenos donde implementar el programa de soluciones habitacionales.

Conforme presenció Estación Plus Crespo al momento del tratamiento de este proyecto, finalmente aprobado, se distribuirán de la siguiente manera:

  • Dos inmuebles en la Manzana 439 
  • Siete inmuebles en la Manzana 763
  • Seis inmuebles en la Manzana 764

En consecuencia, las futuras edificaciones se alzarán en Barrio San Miguel, en dos sectores -manzanas consecutivas y una manzana independiente, a pocas cuadras-. 

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