Comerciante de Crespo sufrió una nueva modalidad de estafa que aqueja a la zona

El boom de los pagos virtuales al momento de abonar cualquier tipo de compra -en todos los rubros y desde pequeños hasta significativos importes-, trajo aparejada una nueva modalidad de estafa: las falsas transferencias. Afectan directamente a los comerciantes.

La manera en que operan fue narrada por Juan Pablo, crespense que atendió a una persona que llevó adelante el ardid en un local céntrico. En declaraciones a Estación Plus Crespo, manifestó: "En nuestro caso, se terminó concretando en una secuencia de tres días. Un jueves apareció un hombre en el local de ropa, en horas de la tarde, preguntando precio por prendas para los hijos. Le mostré jeans, remeras, que fue colocando sobre una mesita y cerquita tengo pegados los tres Alias, que son los bancos con los que nos manejamos. Cuando agarra un jean para sacarle una foto -porque supuestamente era para los hijos y se los iba a mostrar, a lo cual le dije que no había drama-, hace el celular para el costado y le saca foto a los Alias. Lo ví medio de costado, por lo que no dije nada aunque me parecía un poco raro. Se fue y volvió el viernes, a las 19:55, a cinco minutos del cierre. Empezó a elegir prendas y confirmar que lo llevaba. Era una compra por $210.000. Cuando me está por transferir, me dice que había una actualización del Banco Galicia que él manejaba, y que estaba muy lento, pero que tenía apuro. Le ofrezco el QR de WiFi, así agilizábamos el tema y se podía llevar las cosas, que a todo esto ya estaba todo embolsado, listo para entregar. Me dice que no, que pasaría a la mañana siguiente. El sábado, alrededor de las 10:30, llega y anuncia que quiere llevar unas prendas más. A mí me servía como a cualquier comerciante. Cerró la compra en $400.000, incluso le hacía un descuento porque eran muchas las prendas que estaba llevando. Cuando le estoy por cobrar, no me dio tiempo a avisarle a qué Alias pasármelo, ya que de los tres exhibidos, uno era automático a mí y los otros dos les llega el reporte a mi mamá. Me había pagado supuestamente al Alias de Mercado Pago, me muestra el comprobante de transferencia exitosa del Banco Galicia, a nombre de mi mamá, todo correcto. Le digo que voy a llamar a mi mamá para corroborar y ella me responde no le había ingresado nada, pero en esa breve conversación, el cliente se fue. Salgo afuera del negocio, habrán pasado 5 segundos y no estaba más".

El supuesto cliente se muestra ameno y convincente: "Me había dicho que hace un año se había venido con la familia a vivir acá, que era de Buenos Aires supuestamente. Pero en verdad, nadie lo conoce", sostuvo Juan Pablo, al dar cuenta que recuerda a un hombre de unos 40 años estima, sin mayores precisiones sobre su vida.

"Le pedí inmediatamente las cámaras de seguridad al comercio que está a dos locales del mío, y a los 10 minutos me pasó las imágenes, que es cuando puedo ver que ni bien salió del local el señor, se fue corriendo", reconstruyó el damnificado.

"Hicimos inmediatamente la denuncia. Por el momento no he tenido nueva comunicación", dijo Juan Pablo y en sentido solidario hacia sus pares, agregó: "Calculo que ese hombre está experimentado en esto, no vino cuando había más movimiento, sino al cierre. Hay que estar muy atentos. Cuesta mucho trabajo poder hacerse de mercadería, fue un monto bastante elevado y la verdad, que duele".

"Yo estaba enfocado en que estaba teniendo una buena venta, feliz, y no le di mucha importancia a detalles que después recordé. Se aprovechó y pasó lo que pasó", lamentó el responsable del local de indumentaria afectado.

Engaño de moda en la zona

La División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Nogoyá dejó al descubierto a los protagonistas de idéntica modalidad perpetrada en Hernández y Viale. Con allanamientos y secuestros en Paraná, pusieron tras las rejas a dos varones de 26 y 36 años.



