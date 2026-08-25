La municipalidad de Crespo y el Club Unión firmaron un convenio de “colaboración mutua y de compromiso ambiental”

La Municipalidad de Crespo y el Club Atlético Unión acordaron, mediante la firma de un convenio de ‘Colaboración Mutua y de Compromiso Ambiental’ la entrega de 8.000 ladrillos a base de PET triturado que serán utilizados para el cerramiento del nuevo playón deportivo que construye la institución en el predio polideportivo (en la intersección de Avda. Esteban Pesante y Avda. Independencia).

El acuerdo se concretó en la secretaría de la entidad ‘Verde’ y fue firmado por Marcelo Cerutti (intendente) y Walter García (presidente de la institución). También estuvieron: Bettina Hofer (secretaria de Infraestructura y Ambiente), Francisco Morales (subdirector de deportes), Julián Schimpf (presidente de la subcomisión de básquetbol), Raquel Gorostiaga (Área de Educación Ambiental), integrantes de la subcomisión, familiares de los deportistas y ordenanzas de la entidad.

Esta iniciativa tiene el objetivo de promover la sustentabilidad, la separación de residuos en origen, el reciclaje y la economía circular. El básquetbol del CAUC tomó el compromiso de impulsar campañas de educación ambiental, implementar la separación de residuos en sus espacios y avanzar en la recolección de 250.000 botellas PET, que serán entregadas al Parque Ambiental para su reciclado y valorización. En tanto que, el municipio entregará -en octubre de 2027- la cantidad de 8.000 ladrillos

Infraestructura para el desarrollo deportivo

El básquetbol de Unión cuenta actualmente con más de 200 deportistas, abarcando desde las categorías más pequeñas (formativas) hasta la mayor.

Por lo tanto, requiere contar con mayor infraestructura para poder desarrollar los entrenamientos y cumplir con la fixturación de partidos en las competencias oficiales en las cuales interviene.

El nuevo playón tiene una dimensión de 25 metros por 32 metros. Su realización se planificó en tres etapas. La primera está en concreción. Ya se efectuó la preparación del suelo y esta semana está prevista la colocación de aproximadamente 70 m3 de hormigón elaborado. Después llegarán las próximas dos instancias que comprenden primero el cierre perimetral y luego el techado, para ofrecer un espacio acorde a la demanda actual del deporte de la ‘americana’ en Crespo.

Ladrillos Pet

-Cada 30 botellas se crea 1 ladrillo pet que pesa 1.800 gramos. El proceso de elaboración de cada ladrillo es de 28 días -desde el primer paso hasta el último-, produciéndose actualmente entre 700 y 800 piezas durante cada jornada de fabricación en nuestro Parque Ambiental. En la producción de los ladrillos se trabaja tres veces por semana, elaborándose de esta forma aproximadamente 10.000 ladrillos por mes.

-Los ladrillos a base de PET triturado que se producen en el Parque Ambiental cuentan con certificación de aptitud técnica para su uso expedida por el Centro Experimental de la Vivienda Económica. En nuestra ciudad ya se utilizaron para la construcción del complejo municipal compuesto por cuatro viviendas para adultos mayores; módulos para plazas públicas y actualmente en la obra de construcción de aulas en la Escuela Nº 105 ‘Patria Libre’.





El impacto que tiene

Los ladrillos a base de PET triturado cuentan con las siguientes ventajas técnicas:

-Tienen una capacidad de aislamiento térmico seis veces superior a los convencionales de tierra. Además, son más livianos.

-Los cimientos de una vivienda construida con estos ladrillos son menores, ya que la vivienda en general es más liviana, y además, al tener mayor aislamiento térmico, se pueden construir muros de menor espesor.

-Los ladrillos de PET y cemento tienen buena resistencia al fuego, ya que los resultados del Ensayo de Propagación de la Llama lo clasifican como material Clase RE2: material combustible de muy baja propagación de llama.

-No requieren cocción y a diferencia del proceso de fabricación del ladrillo convencional que une cemento y arena, para la fabricación de un ladrillo PET la arena es reemplazada por partículas del plástico PET, con lo cual obtenemos una alternativa mucho más ecológica al ladrillo convencional que evita el consumo de los recursos naturales.