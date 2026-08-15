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Limpieza de alcantarillas y desagües para mejorar el escurrimiento del agua

El municipio de Crespo lleva adelante tareas de limpieza y adecuación de canales y alcantarillas para disponer de una mejor conducción y escurrimiento del agua pluvial.
Crespo al día15 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Estas medidas también son preventivas a los efectos de contar con desagües en óptimas condiciones frente a las lluvias que puedan producirse próximamente, pronosticadas con importantes caudales producto del fenómeno climático denominado ‘El Niño’.

Las acciones en la zona urbana son realizadas por personal del municipio, mientras que Vialidad Nacional concreta tareas en los sectores perimetrales correspondientes a las dos rutas nacionales que circundan nuestra ciudad.

Intervenciones ejecutadas y planificadas

-Ruta Nacional Nº 12 desde el acceso Juan Manuel de Rosas hasta la rotonda con las rutas Nacional 131 y Provincial 32.

-Ruta Nacional 131 desde la Rotonda con las rutas Nacional 12 y Provincial 32 hacia Acceso Presidente Arturo Illia.

-Zona de ingreso al Parque Industrial Crespo.

-Calle Tierra del Fuego hacia Ruta Nacional 12.

-Susana Kemerer de Regner entre Italia, Malvinas y Ruta Nacional 131.

-Los Olivos entre Italia y Ruta Nacional 131.

-Los Olivos entre Los Andes y Perón.

-También se realizan tareas de limpieza en las bocas de tormenta y en los sectores entubados ubicados en diferentes puntos de la ciudad.

-Calle 1º de Mayo desde Avenida Esteban Pesante hacia la ruta que conecta Crespo con Racedo.

-Cabe resaltar, además, que se están construyendo entubados para desagüe pluvial en Florentina Gómez Miranda en el sector entre Los Ombúes y Rosario Vera Peñaloza.

-Mientras que, se colocaron cámaras con sus sumideros y tramos de cañería pluvial de PVC helicoidal de 500 milímetros de diámetro en el Barrio Parque del Lago donde se hicieron recientemente obras de pavimentación y cordón cuneta en las calles Dr. Ramón Carrillo (entre Diamante y el arroyo) y Hermanos Henkel (entre Favaloro y el arroyo), respectivamente.

-Además, se construyó un canal de entubado en el barrio Azul desde el Acceso Presidente Perón hacia Italia, que también permite conectar la trama urbana en ese lugar.

Recomendaciones

La prevención para evitar el anegamiento de viviendas y cuidar el sistema sanitario de la ciudad es una responsabilidad comunitaria. Por eso es fundamental que cada vecino crespense también tome los recaudos correspondientes para que no se produzcan obstrucciones en el escurrimiento del agua:

-Mantener limpias las canaletas y los desagües pluviales de las viviendas.

-Tener realizadas las conexiones pluviales (canaletas) hacia el cordón cuneta.

-Al sistema cloacal solo deben estar conectadas las cañerías sanitarias.

-No tirar desechos sanitarios (pañales, toallitas húmedas) o prendas de vestir en el sistema cloacal. Esos elementos deben colocarse en las bolsas de residuos y dejarlos en los cestos los días en los que se realiza la recolección domiciliarios separada en origen.

-Ante inconvenientes que puedan surgir o dudas que tenga el vecino, es importante que se comunique al número de teléfono de mesa de entrada de la Municipalidad de Crespo, 4951160.

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