La Fiesta Nacional de la Avicultura ya tiene sus stands agotados y suma propuestas para toda la familia

Agustín López - Evangelina Schmidt - Andrés Spreafico

La organización de la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura, que se realizará el 6, 7 y 8 de noviembre en Crespo, atraviesa una etapa de intensa preparación.

En diálogo con Estación Plus Crespo, participaron Evangelina Schmidt, secretaria de Economía, Hacienda y Producción; Agustín López, del área de Desarrollo Local y Producción; y Andrés Spreafico, director de Integración y Participación Comunitaria.

Schmidt explicó que el trabajo comenzó durante febrero y marzo, aunque en las últimas semanas la actividad se intensificó. Uno de los datos destacados es la rápida comercialización de los espacios: cuando se realizó el lanzamiento de la fiesta, el 19 de agosto, ya se había vendido el 70% de los stands.

Actualmente, la capacidad está completa, con 60 stands distribuidos en tres carpas y otros 57 espacios exteriores destinados a empresas, comercios y emprendedores de Crespo, la región y otras provincias.

La propuesta se complementará con un patio gastronómico, carribares y las cantinas a cargo de clubes de la ciudad.

Participación de instituciones

La participación de entidades locales constituye otro de los ejes de la fiesta. Según explicó Schmidt a Estación Plus Crespo, cinco clubes de la ciudad estarán a cargo de cantinas, mientras que distintas instituciones también participarán en el sector de estacionamiento.

Agustín López señaló que desde la organización se plantearon dos criterios centrales: que la Fiesta Nacional de la Avicultura continúe creciendo y, al mismo tiempo, que mantenga una fuerte identidad local.

En ese marco, destacó la presencia de instituciones en distintos espacios y mencionó también la participación de clubes y grupos de running en la maratón y el concurso de Pollo al Disco Solidario.

Concurso de Pollo al Disco Solidario

Una de las propuestas que vuelve a formar parte de la programación es el concurso destinado a instituciones de la localidad.

De acuerdo con lo informado por López, la iniciativa contempla 20 millones de pesos en premios. En la competencia gastronómica, el primer premio será de $10 millones, el segundo de $6 millones y el tercero de $2 millones.

Los $2 millones restantes se distribuirán entre tres instituciones que obtengan mayor cantidad de "me gusta" en redes sociales, con la condición de que sean entidades diferentes de las ganadoras del concurso gastronómico.

La inscripción se realiza a través de la página oficial de la Fiesta Nacional de la Avicultura. El formulario podrá completarse hasta el 9 de octubre, mientras que los proyectos deberán presentarse hasta el 15 de octubre.

La organización entregará a cada equipo dos pollos enteros para la competencia. Los participantes deberán aportar el resto de los ingredientes y utensilios. Además, el reglamento establece que deberán utilizar al menos tres productos locales, con el objetivo de fomentar el consumo de productos de la zona.

Entradas y beneficios

Las entradas pueden adquirirse de manera presencial en las cajas municipales ubicadas en el Palacio Municipal y en el área de Tránsito. Los vecinos de Crespo cuentan con un precio diferencial presentando el DNI al momento de comprar su entrada en cajas del municipio.

También se pueden comprar mediante la plataforma SimplePass, aunque en ese caso no se aplica el valor diferencial para residentes.

Según detalló Schmidt a Estación Plus Crespo , el combo para los tres días tiene un costo de $56.000 para residentes de Crespo, presentando DNI, mientras que para quienes no son de la localidad el valor informado es de $80.000.

Los jubilados tienen un 20% de descuento presentando el carnet o recibo correspondiente. Las personas con discapacidad ingresan gratuitamente presentando el certificado de discapacidad y, cuando corresponda, también podrá ingresar sin cargo el acompañante que figure en dicho certificado.

Además, los menores de 16 años residentes en Crespo ingresan gratis, mientras que para quienes llegan desde otras localidades el beneficio alcanza a los menores de 10 años.

Para residentes de Crespo (deberán presentar DNI):

Viernes $ 26.000

Sábado $ 24.000

Domingo $ 30.000

Combo por los 3 días $ 56.000 (Se compran solo en cajas del municipio)

No residentes:

Viernes $ 35.000

Sábado $ 30.000

Domingo $ 45.000

Combo por los 3 días $ 80.000

Una cartelera con artistas nacionales y fuerte presencia local

Andrés Spreafico confirmó que la cartelera artística ya está definida y que contempla una combinación de figuras nacionales y artistas locales y de localidades cercanas.

Entre los números centrales se encuentran Turf el viernes, El Polaco el sábado y Soledad el domingo, acompañados por otras propuestas musicales.

Escenario mayor:

-Viernes: Turf, La sin nombre con Meri Velázquez, Te re suena, Maple, Tiana y sus chamameceros.

-Sábado: El Polaco, Pont a bailar, Sin código, Maravillas Alemanas, La triple E y Herencias Alemanas.

-Domingo: Soledad Pastorutti, Los del Gualeyán, Juan Manuel Bilat, Runa Kuyai y Orquesta Sinfónica Municipal.

Spreafico remarcó que para la selección del resto de los artistas se priorizó la participación local y regional. Según explicó, no habrá artistas provenientes de otras provincias dentro de esa programación y se procuró que cada propuesta tuviera al menos un integrante vinculado con Crespo.

Los espectáculos comenzarán a las 20:00, mientras que el predio abrirá sus puertas a las 18:00. La organización prevé el funcionamiento simultáneo de los dos escenarios, con diferentes estilos musicales para ampliar las opciones del público.

También se repetirá el Escenario Joven, propuesta que en la edición anterior tuvo una respuesta positiva, según señalaron desde la organización. Algunos de los artistas que participaron entonces ahora formarán parte del escenario principal.

Escenario Joven:

Viernes: Sin código, Soñé con existir, Generación Folklore, Sofi Morales, Cata Grasmick y DJ Juani Buyotti.

Sábado: Betina Exner, Te re suena, Los del quincho, Somos Rock, Valentina Osorio, Meli Exner y DJ Santi Schneider.

Domingo: La triple E, Estilo Vargas, Nico Zárate, Abysmo y Cani Strato.

La maratón será el 31 de octubre

Como actividad previa a la fiesta se realizará la tradicional maratón, prevista para el sábado 31 de octubre.

Schmidt indicó a Estación Plus Crespo que ya están abiertas las inscripciones para la modalidad competitiva, mientras que quienes quieran participar de manera recreativa no necesitan inscribirse.

El circuito fue modificado en la edición anterior a partir de propuestas realizadas por corredores y, según lo expresado por la organización, la nueva disposición tuvo una buena recepción.

La maratón volverá a integrar la propuesta turística y deportiva vinculada con la Fiesta Nacional de la Avicultura.

Pollo al disco y voluntariado

Durante esa jornada también habrá degustación de pollo al disco, a cargo de un grupo de cocineros de la ciudad que participa de manera voluntaria.

Schmidt destacó que se trata de personas que aportan su tiempo y conocimiento de manera solidaria y colaborativa, sin percibir remuneración, como una forma de acompañar la fiesta.

Además, López anticipó que volverá a implementarse el voluntariado de la Fiesta Nacional de la Avicultura, una iniciativa que ya se desarrolló en las dos ediciones anteriores. La convocatoria será difundida próximamente.

Desde la organización anticiparon también que, además de repetir propuestas que tuvieron buena respuesta, se incorporarán nuevas actividades y alternativas durante esta edición.