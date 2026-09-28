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Fiesta patronal de San Miguel: este martes habrá procesión y misa en Crespo

La Capilla San Miguel de Crespo celebrará este martes 29 de septiembre su fiesta patronal. La actividad central comenzará a las 20:00 con una procesión y, al finalizar, se celebrará la misa.
Crespo28 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Capilla San Miguel_04

En diálogo con Estación Plus Crespo, Betty Portillo, integrante del grupo de trabajo de la capilla, invitó a la comunidad a participar de la celebración y explicó que, en esta oportunidad, las actividades previstas estarán concentradas en la parte religiosa.

“Para este martes tenemos previsto la parte religiosa, solamente la parte litúrgica”, señaló Portillo. La procesión comenzará a las 20:00 y, una vez concluida, se dará inicio a la misa.

En caso de lluvia, la procesión no se realizará, pero la misa se mantendrá. “Si llueve, no tendremos procesión, pero sí la misa; no se suspende”, aclaró.

Obras y mejoras en la capilla

Portillo también se refirió a los trabajos que el grupo de colaboradores viene llevando adelante en la Capilla San Miguel. Según explicó, recientemente pudieron finalizar distintas obras previstas, entre ellas trabajos en el exterior, los baños, pintura y el techo.

La referente destacó además el acompañamiento de la comunidad a través de actividades destinadas a recaudar fondos. Entre ellas mencionó una venta de pollos que permitió avanzar con las mejoras.

“Nos fue bien y ya hemos terminado con la parte de afuera, baño, pintura, techo”, comentó.

El grupo de trabajo proyecta continuar con las mejoras durante los próximos meses. El objetivo, según explicó Portillo a Estación Plus Crespo, es completar hacia fin de año los trabajos pendientes en uno de los laterales de la capilla, donde resta realizar tareas de lavado y pintura.

El aporte de la comunidad

Portillo destacó especialmente el acompañamiento de quienes colaboran con las actividades de la capilla. Señaló que, aunque algunas personas son las que aparecen públicamente como referentes, existe un grupo más amplio que participa y sostiene las distintas iniciativas.

“Somos las caras visibles, pero detrás de nosotros hay mucha gente colaborando”, expresó.

También indicó que los recursos generados por las actividades de la capilla son destinados a su funcionamiento y a las mejoras edilicias. En ese sentido, mencionó la incorporación de un nuevo micrófono y un sistema de sonido que ya se encuentra instalado.

Horario habitual de misa

Por otra parte, Portillo confirmó que, por el momento, las misas continuarán celebrándose los domingos a las 10:30.

Explicó que el horario se mantendrá hasta después de las comuniones, previstas para el 18 de octubre. Luego de esa fecha se analizará el cambio de horario, que será comunicado oportunamente a la comunidad.

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