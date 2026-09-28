Tras la condena firme, se concretó el decomiso de inmuebles y vehículos pertenecientes a Urribarri y Aguilera

El detalle de bienes a confiscar está contenido en el punto XXII de la sentencia fechada el 7 de abril de 2022.
Según se lee en ese listado, se ordenó la confiscación definitiva de bienes inmuebles y muebles, titularidad de Tep SRL y de los imputados. Se trata de los galpones de calle Racedo al 400, el fondo de comercio, transportes, elementos informáticos, técnicos, y de comunicación que sirvieron para cometer los delitos, en el marco de la causa N°4.385 conocida como “imprentas” o “causa de la vaca”.
El listado de los inmuebles a confiscar, según orden judicial es el siguiente:
- Inmueble ubicado en calle Racedo 415, de Paraná, partida provincial Nº101426651, partida municipal Nº 63031, matrícula 144102;
- inmueble ubicado en calle Racedo 409,de Paraná, partida provincial Nº1015028249, partida municipal Nº14909, matrícula 144101; de los siguientes vehículos:
- motovehículo 208 IG, marca Zanella, modelo ZB 100;
- vehículo dominio EPT 951, marca Ford, modelo F4000D; y
- vehículo dominio OJZ 720, marca Citroën, modelo Berlingo Furgón 1.6 HDI Business
Otros muebles
- un CPU marca Bangkok color negro, de 4gb de memoria,
- procesadora AMD Penton II X2 545,
- procesador 360 GHZ;
- un cpu de 4 gb,
- procesador intel pentium CPG 645 290 GHZ;
- un plotter de impresión marca Bili neotitan 2504 DW2D;
- un cpu marca optiplex 390 de 8 gigabytes,
- procesador intelcore I32120
- cpu 330GHZ330GHZ;
- un cpu marca data vision modelo DT 912;
- un cpu marca dell optiplex 7010 Nº0F4X5W129213428753;
- cpu marca dell optiplex 7010 Nº JF6BSW142277288689;
- un cpu marca HP proliant ML110;
- un cpu marca HP proliant ML110GT;
- un cpu marca datavision Nº de barra DT520B0011071001202;
- un cpu marca Dell NºX14397060015411413200798;
- un cpu marca datavision NºDT912030110310001182;
- un cpu marca data vision Nº DT 520B0011031001041;
- una computadora all in one modelo lite E191219365P, serie Nº0800942001001020 marcar Bangock;
- un cpu marca lenovo Nº de serie 11530552900105BK1KT;
- una computadora all in one marca Apple, pantalla plana con su correspondiente teclado y mouse de la misma marca
Las condenas por el “megajuicio” alcanzaron al exgobernador Urribarri con 8 años de prisión. En 2022, después de largos meses de debate y cuando el Tribunal de Juicio que en ese momento fue integrado por los vocales Carolina Castagno, Elvio Garzón y José María Chemez (jubilado) emitió la sentencia, Urribarri debió dejar el cargo de embajador argentino en Israel y Chipre, un rol que le asignó el gobierno de Alberto Fernández apenas asumió. Fue el mismo gobierno, en la persona del excanciller Santiago Cafiero, que le exigió la renuncia a Urribarri cuando se conoció la condena.
En el mismo pronunciamiento el Tribunal sentenció a Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera. Ambos recibieron una pena de 6 años y medio de prisión más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al igual que Urribarri. Pasaron más de cuatro años para que las condenas comiencen a ejecutarse.