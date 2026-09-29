google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Reconocerán a cuatro mujeres de Crespo, en el Día de la No Violencia

APUNF, SUOYEM Crespo y FESTRAM proyectan un emotivo agasajo a quienes tuvieron un rol "colaborativo, tejiendo redes comunitarias" para una mejor convivencia social. Además, una psicóloga brindará una charla sobre las "violencias invisibles".
Crespo29 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

google

APUNF SUOYEM

El 2 de octubre es el Día Internacional de la No Violencia, por lo que a nivel local se organizó una actividad abierta al público: "Tejiendo redes, haciendo comunidad", a desarrollarse a las 19:00 en el salón del Sindicato Municipal -Moreno y Dr. Soñez-. 

La Asociación por una Nueva Familia (APUNF), el Sindicato Unión Obrera y Empleados Municipales (SUOYEM) Filial Crespo, y FESTRAM Entre Rios tuvieron la particular iniciativa, sobre la cual desde la organización contaron a Estación Plus Crespo: "Queremos hacer extensiva la invitación a toda la comunidad, para este viernes 2, para participar de una charla que se va a brindar, a cargo de la profesional Lic. en Psicología, Marisel Grillone. Se eligió el lema 'tejiendo redes, haciendo comunidad', justamente para poder abordar la necesidad de acciones en comunidad, objetivos comunes y lo valioso de ayudarnos mutuamente", destacó Olga Huber.

Hernán Miño señaló que "la idea surgió a colación de que se viene trabajando en redes con las distintas instituciones, sobre diferentes cuestiones y el Día de la No Violencia, es una fecha que nos permite mostrar la contracara, lo que se logra desde un trato de respeto y cordialidad entre los actores comunitarios. Impulsamos tomar esta jornada para poder destacar la red de contención que presenta Crespo, no sólo en problemáticas como el suicidio o las violencias, sino también reconociendo a los que hacen, desde su lugar,  para mantener la paz y el bienestar social. En la ciudad tenemos personas que lo han hecho desde su trabajo diario, desde lo social, dejando de lado muchas veces un montón de tiempo, relegando intereses familiares o personales, para brindarse a esta sociedad. Eso también es trabajar en red. Por eso la idea es demostrar lo que Crespo viene haciendo en este sentido, para fortalecerlo".  

El reconocimiento se dará precisamente desde esa concepción. Huber anticipó que "una de las mujeres será Beatríz Sosa de Portillo -Betty-, por sus años de trabajo a nivel de política social, en la Capilla San Miguel. Ella ha estado también en la comisión de la Escuela de Educación Integral, en un montón de instituciones. Siempre que uno necesita una ayuda, sabe que Betty Sosa, está presente. Otra agasajada será la Dra. Patricia Scavone, por sus años atendiendo desde su especialidad odontológica a todos los chicos de la Escuela N° 11 y el Hogar Nuevo Amanecer, en su consultorio particular. Es una manera de incorporar también la temática del mes de octubre, que es la inclusión". 

En cuanto a las otras dos mujeres elegidas para este año, Noelia Götte, responsable del Área Género y Diversidad de FESTRAM referenció: "Una es María Alanis de Brambilla -Mary-, que ha trabajado siempre ligada al folclore, generando espacios de encuentro y aprendizaje. Estuvo muchos años en IMEFAA, también con la Asociación Civil Lazos de Amistad y desde allí promoviendo justamente el bailar por la paz, el participar en eventos que tienen por objetivo fraternizar. Y la otra mujer es Amalia Saluzzio, que desde la Sociedad Italiana ha trabajo en igual sentido, uniendo lazos entre la cultura y la colectividad de sus raíces y esta comunidad. Es imposible dar un currículum completo de cada una, pero en la ceremonia estaremos enumerando muchas de las acciones que ameritan sus respectivos reconocimientos".

"En todos los casos, han elegido justamente acciones no violentas, por el contrario, ayudar al ciudadano desde otro lugar", afirmó la integrante de FESTRAM Entre Ríos. 

WhatsApp Image 2026-09-28 at 19.10.00

En cuanto a la charla profesional, Miño agregó: "La violencia atraviesa todos los ámbitos y es interesante conocer esas actitudes que por ahí no nos dejan visibilizarla concretamente, pero que está presente. Podemos sufrirla en el ámbito laboral, en el contexto de nuestros esparcimientos, de pareja, acá no hay una cuestión de género solamente, sino que nos toca a todos". En esa línea de pensamiento, Huber acotó: "Es una realidad que en estos tiempos se vive como rápido, y hay situaciones que antes parecían normales, pero que tenemos que detenernos a analizarlas, a ponerlas sobre la mesa".

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Últimas noticias en Estación Plus
Te puede interesar
Héctor Weber

Bomberos Voluntarios preparan el "Festival Día de la Madre" en Crespo

Estación Plus Crespo
Crespo29 de septiembre de 2026
El domingo 18 de octubre, a partir de las 15:00, la ciudadanía podrá disfrutar de un evento musical familiar, que agasajará a las mamás. Héctor Weber, presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Crespo, adelantó algunos atractivos de la propuesta.
Imagen Ilustrativa generada por Estación Plus Crespo con asistencia de IA

Tres escuelas de Crespo participan de la "Semana Cardiosaludable" que propuso la FAC en todo el país

Estación Plus Crespo
Crespo28 de septiembre de 2026
Es una propuesta gratuita, federal, inclusiva y basada en evidencia científica, para llevar la prevención cardiovascular al aula y desde allí, a toda la comunidad educativa. Además, concursan por un importante premio: un Desfibrilador Externo Automático (DEA) para la escuela y, capacitación en RCP y uso del dispositivo. La médica Natalia Salcedo dió tips preventivos para la población.
Más visto hoy en Estación Plus
Héctor Weber

Bomberos Voluntarios preparan el "Festival Día de la Madre" en Crespo

Estación Plus Crespo
Crespo29 de septiembre de 2026
El domingo 18 de octubre, a partir de las 15:00, la ciudadanía podrá disfrutar de un evento musical familiar, que agasajará a las mamás. Héctor Weber, presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Crespo, adelantó algunos atractivos de la propuesta.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo