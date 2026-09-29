Reconocerán a cuatro mujeres de Crespo, en el Día de la No Violencia

El 2 de octubre es el Día Internacional de la No Violencia, por lo que a nivel local se organizó una actividad abierta al público: "Tejiendo redes, haciendo comunidad", a desarrollarse a las 19:00 en el salón del Sindicato Municipal -Moreno y Dr. Soñez-.

La Asociación por una Nueva Familia (APUNF), el Sindicato Unión Obrera y Empleados Municipales (SUOYEM) Filial Crespo, y FESTRAM Entre Rios tuvieron la particular iniciativa, sobre la cual desde la organización contaron a Estación Plus Crespo: "Queremos hacer extensiva la invitación a toda la comunidad, para este viernes 2, para participar de una charla que se va a brindar, a cargo de la profesional Lic. en Psicología, Marisel Grillone. Se eligió el lema 'tejiendo redes, haciendo comunidad', justamente para poder abordar la necesidad de acciones en comunidad, objetivos comunes y lo valioso de ayudarnos mutuamente", destacó Olga Huber.

Hernán Miño señaló que "la idea surgió a colación de que se viene trabajando en redes con las distintas instituciones, sobre diferentes cuestiones y el Día de la No Violencia, es una fecha que nos permite mostrar la contracara, lo que se logra desde un trato de respeto y cordialidad entre los actores comunitarios. Impulsamos tomar esta jornada para poder destacar la red de contención que presenta Crespo, no sólo en problemáticas como el suicidio o las violencias, sino también reconociendo a los que hacen, desde su lugar, para mantener la paz y el bienestar social. En la ciudad tenemos personas que lo han hecho desde su trabajo diario, desde lo social, dejando de lado muchas veces un montón de tiempo, relegando intereses familiares o personales, para brindarse a esta sociedad. Eso también es trabajar en red. Por eso la idea es demostrar lo que Crespo viene haciendo en este sentido, para fortalecerlo".

El reconocimiento se dará precisamente desde esa concepción. Huber anticipó que "una de las mujeres será Beatríz Sosa de Portillo -Betty-, por sus años de trabajo a nivel de política social, en la Capilla San Miguel. Ella ha estado también en la comisión de la Escuela de Educación Integral, en un montón de instituciones. Siempre que uno necesita una ayuda, sabe que Betty Sosa, está presente. Otra agasajada será la Dra. Patricia Scavone, por sus años atendiendo desde su especialidad odontológica a todos los chicos de la Escuela N° 11 y el Hogar Nuevo Amanecer, en su consultorio particular. Es una manera de incorporar también la temática del mes de octubre, que es la inclusión".

En cuanto a las otras dos mujeres elegidas para este año, Noelia Götte, responsable del Área Género y Diversidad de FESTRAM referenció: "Una es María Alanis de Brambilla -Mary-, que ha trabajado siempre ligada al folclore, generando espacios de encuentro y aprendizaje. Estuvo muchos años en IMEFAA, también con la Asociación Civil Lazos de Amistad y desde allí promoviendo justamente el bailar por la paz, el participar en eventos que tienen por objetivo fraternizar. Y la otra mujer es Amalia Saluzzio, que desde la Sociedad Italiana ha trabajo en igual sentido, uniendo lazos entre la cultura y la colectividad de sus raíces y esta comunidad. Es imposible dar un currículum completo de cada una, pero en la ceremonia estaremos enumerando muchas de las acciones que ameritan sus respectivos reconocimientos".

"En todos los casos, han elegido justamente acciones no violentas, por el contrario, ayudar al ciudadano desde otro lugar", afirmó la integrante de FESTRAM Entre Ríos.

En cuanto a la charla profesional, Miño agregó: "La violencia atraviesa todos los ámbitos y es interesante conocer esas actitudes que por ahí no nos dejan visibilizarla concretamente, pero que está presente. Podemos sufrirla en el ámbito laboral, en el contexto de nuestros esparcimientos, de pareja, acá no hay una cuestión de género solamente, sino que nos toca a todos". En esa línea de pensamiento, Huber acotó: "Es una realidad que en estos tiempos se vive como rápido, y hay situaciones que antes parecían normales, pero que tenemos que detenernos a analizarlas, a ponerlas sobre la mesa".