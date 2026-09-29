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Bomberos Voluntarios preparan el "Festival Día de la Madre" en Crespo

El domingo 18 de octubre, a partir de las 15:00, la ciudadanía podrá disfrutar de un evento musical familiar, que agasajará a las mamás. Héctor Weber, presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Crespo, adelantó algunos atractivos de la propuesta.
Crespo29 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Héctor Weber

El predio de la Fiesta Nacional de la Avicultura, ubicado en el acceso a Crespo, será el punto de encuentro  para regalarle a las mamás una tarde especial, precisamente al celebrarse su Día este 18 de octubre. La actividad es organizada por la Asociación Bomberos Voluntarios "Centenario de Crespo", cuyo presidente Héctor Weber, anticipó a Estación Plus Crespo: "Queremos ya invitar a la comunidad crespense y a vecinos de la zona, para que vayan reservándose esa fecha, como para acompañarnos y disfrutar del Festival. Hace bastante tiempo que desde el cuartel no proponíamos o realizábamos algún evento social, cultural, y surgió la idea de aprovechar este momento especial como es el Día de la Madre. Vamos a desafiar el clima, aunque como institución nos venimos preparando para la posibilidad del fenómeno El Niño, confiamos en que será una jornada agradable para esta actividad al aire libre".

"La convocatoria de emprendedores viene muy bien, para conformar el paseo. Le damos la oportunidad a los que por ahí no tienen la chance de mostrar sus creaciones en algún otro evento. A partir de las 15:00, ellos estarán conformando el paseo en el Campo de la Tradición, también habrá exhibición de nuestras unidades y también estamos recibiendo las solicitudes de artistas que nos quieren acompañar. Vamos a estar completando la grilla del escenario y la daremos a conocer en breve", reveló Weber.

El dirigente bomberil indicó que "será libre, abierto al público, con una entrada voluntaria, para lo cual habrá una urna durante todo el evento como para que la gente pueda colaborar con lo que pueda o considere. Siempre lo recaudado se destina a la institución y en esta oportunidad, el beneficio estará destinado a la compra de indumentaria. Toda donación suma. Lo propio ocurrirá con las consumiciones, que es otra forma de ayudar. Habrá servicio de cantina y elaboraciones para mesa dulce, todo a cargo del cuartel. No obstante, para ampliar el ofrecimiento gastronómico, también le daremos espacio a los emprendedores afines".

El Festival del Día de la Madre se extenderá hasta las 21:00 aproximadamente, prometiendo ser una hermosa tarde-noche dedicada a las mamás. Además, la particularidad de ser un evento netamente solidario para con Bomberos Voluntarios de Crespo.

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