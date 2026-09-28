Tres escuelas de Crespo participan de la "Semana Cardiosaludable" que propuso la FAC en todo el país

-Imagen Ilustrativa generada por Estación Plus Crespo con asistencia de IA-

Este 29 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Corazón, fecha del calendario de efemérides que es aprovechada por prestadores e instituciones de salud, para revisar estadísticas, realizar análisis de situación y brindar recomendaciones. En ese contexto, la Federación Argentina de Cardiología (FAC) puso en marcha el "Programa Nacional Escuelas Cardiosaludables FAC 2026", del que están participando 894 escuelas argentinas y un establecimiento educativo de México. Crespo, Nogoyá, Paraná, Colón y Concordia, tienen la representación entrerriana de entidades educativas concursando.

Escuelas Cardiosaludables

La iniciativa ha llevado unos meses de preparación y desde este lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre, se vive la "Semana Cardiosaludable". En diálogo con Estación Plus Crespo, la Dra. Natalia Salcedo, integrante de la Federación Argentina de Cardiología, contó: "Ya hace varios años que hacemos una fuerte campaña a nivel nacional para esta fecha. En este 2026, desde Comunidad FAC lanzamos una campaña apuntada a la participación de las escuelas, porque estamos convencidos que el primer nivel de educación está allí. Los chicos tienen que aprender a cuidar el corazón, a tener hábitos saludables, y desde las aulas se proyecta el mensaje hacia las familias. El Consejo General de Educación adhirió a la propuesta, por lo que el comunicado llegó a todas las escuelas de la provincia y tenemos 36 instituciones participantes. En Crespo puntualmente, hay 3 escuelas que adhirieron. El lema es trabajar en las aulas con distintos tipos de propuestas, bajo una guía común de conceptos a desarrollar y después todos los producidos participan en las redes sociales, donde concursan para ganarse un Desfibrilador Externo Automático. Cuando hablamos de salvar una vida, tenemos que reevaluar el tema del costo, porque una vida es mucho más que un precio. Pero sabemos que es dificultoso para las cooperadoras por allí contar con un desfibrilador, que sumado a una buena capacitación de RCP, realmente puede salvar vidas -entre un 70% y 100%-, en este caso en el ámbito escolar".

La profesional explicó que en esta semana de trabajo áulico, "también se abordan temas como la alimentación saludable, el uso de las pantallas en los niños, y en los grados más altos o de secundaria, llega información sobre el consumo de cigarrillos y los vaper, como para evitar que los adolescentes comiencen, más en edades tempranas. Es variado el programa, todo con la finalidad de cuidar nuestra salud cardiovascular, porque las enfermedades crónicas que hoy tenemos -como infarto, ACV, insuficiencia cardíaca-, están ligadas directamente con nuestros hábitos. Y eso se empieza a internalizar desde chiquito, después ya a los 40 años se empiezan a manifestar los síntomas".

"Cuando se genera el código rojo, las emergencias, el sistema de salud tiene que estar preparado para responder y que las personas lleguen a tiempo a la atención médica. Y desde el sistema de educación, hay que enseñar a reconocer un síntoma, saber actuar cuando hay una emergencia. Y a eso apuntamos", afirmó.

Nueva tendencia: problemas cardíacos desde los 35 años

"Los casos están en aumento", afirmó la cardióloga al referirse al comportamiento de las enfermedades del corazón más habituales. En ese sentido, agregó: "La enfermedad cardiovascular es la primer causa de muerte en el mundo y este índice en nuestro país no varía, es también el principal motivo de fallecimientos. Lo que se está viendo, es un cambio en la edad en que aparecen los infartos. Antes eran eventos en personas de más de 60, y ahora atendemos a personas de más de 35 años con estos cuadros. Es preocupante, que cada vez lo vemos en personas más jóvenes".

"Más allá de alguna predisposición familiar que pueda haber, está ligado a nuestros hábitos: cómo comemos, cómo dormimos, cómo manejamos nuestro estrés, la cantidad de actividad física que hacemos por día. Eso es la piedra angular que nos va a determinar si nos enfermamos antes o no", afirmó Salcedo y agregó: "La medicina avanzó, o sea, hoy ya la gente no se muere tanto de un infarto -salvo que haya una muerte súbita-, sino que las personas se operan, se colocan stent, tienen más sobrevida. Pero se deteriora mucho la calidad de vida. Entonces, hoy la expectativa de vida aumentó tanto, que si no se previene terminamos pasando muchos años de nuestra vida con una mala calidad de vida".

Con las campañas, FAC apunta fuertemente a la prevención, y a tomar conciencia de asegurar calidad de vida para el resto de nuestros años.

El corazón en tiempos de estrés, preocupaciones y ansiedad

"Pesa muchísimo", calificó con énfasis la cardióloga Natalia Salcedo, al momento de ponderar cómo repercuten las ajetreadas rutinas que cada persona desarrolla por estos tiempos y determinadas reacciones sociales.

Como integrante de la FAC, afirmó: "Muchas veces es el gatillo de los eventos coronarios críticos, y muchas veces predisponen al cuerpo a empezar a enfermarse. O sea, influyen un montón. El estrés crónico altera el funcionamiento normal de nuestro organismo. Disminuye la función de nuestro sistema parasimpático, que es protector, y aumenta el sistema simpático, que es el que nos permite estar en alerta cuando lo necesitamos. El inconveniente es que estamos en un estado de alerta permanente, y eso genera cambios en el organismo, que llevan a que se tapen las arterias, que haya más coágulos en la sangre, y todo eso termina en lo que visiblemente advertimos como un infarto ó un ACV".

La cardióloga recomendó "aprender a gestionar el estrés, tener un buen descanso, sumado a una alimentación saludable, y estar en movimiento; son ladrillos fundamentales si queremos prevenir problemas cardiovasculares".