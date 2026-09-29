Escuelas de Crespo participan de la "Semana Cardiosaludable" que propuso la Federación Argentina de Cardiología en todo el país
Podcast: Entrevistas de FM Estación Plus Crespo29 de septiembre de 2026Estación Plus Crespo
Una propuesta gratuita, federal, inclusiva y basada en evidencia científica, para llevar la prevención cardiovascular al aula y desde allí, a toda la comunidad educativa. Además, concursan por un importante premio: un Desfibrilador Externo Automático (DEA) para la escuela y, capacitación en RCP y uso del dispositivo. Estación Plus Crespo entrevistó a la médica Natalia Salcedo quien dió tips preventivos para la población.
Cada 29 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Corazón, fecha del calendario de efemérides que es aprovechada por prestadores e instituciones de salud, para revisar estadísticas, realizar análisis de situación y brindar recomendaciones.
En ese contexto, la Federación Argentina de Cardiología (FAC) puso en marcha el "Programa Nacional Escuelas Cardiosaludables FAC 2026", del que están participando 894 escuelas argentinas y un establecimiento educativo de México. Crespo, Nogoyá, Paraná, Colón y Concordia, tienen la representación entrerriana de entidades educativas concursando.
Escuchar entrevista completa:
Entrevista realizada el 28 de septiembre de 2026
Contenido relacionado:
Últimas noticias en Estación Plus
Estación Plus CrespoCrespo30 de septiembre de 2026
Tras varias actividades conmemorativas por sus 125 años, la Sociedad Italiana de Crespo cerrará los festejos este sábado con una cena aniversario. En el día del aniversario, la institución realizó una misa, un acto protocolar y una ofrenda floral en el cementerio local en homenaje a sus antepasados.
Te puede interesar
Una nueva herramienta facilita el reencuentro con mascotas perdidas
Estación Plus CrespoPodcast: Entrevistas de FM Estación Plus Crespo13 de agosto de 2026
Sebastián Merlo desarrolló una herramienta digital que permite reportar mascotas perdidas o encontradas, cruzar información, registrar lugares de avistamiento y facilitar el contacto entre quienes buscan y quienes encuentran animales. Ya cuenta con más de 200 usuarios y registra 20 reencuentros desde su puesta en funcionamiento. En Estación Plus Crespo le consultamos cómo surgió la iniciativa, cómo funciona y qué localidades ya participan.
Estudiantes desarrollaron un simulador de RCP con monitor multiparamétrico de paciente
Estación Plus CrespoPodcast: Entrevistas de FM Estación Plus Crespo10 de agosto de 2026
Del aula técnica, al aporte social para estudio e investigación medicinal. El económico sistema incorpora a la reanimación cardiopulmonar, registros fisiológicos, oxímetro y sensor de temperatura. El Profesor Fabricio Taborda y los alumnos Franco Banini y Brian Ramos, dieron detalles a Estación Plus Crespo.
Rafaela implementa láseres verdes para controlar palomas y estorninos sin dañarlos
Estación Plus CrespoPodcast: Entrevistas de FM Estación Plus Crespo07 de agosto de 2026
En diálogo con Estación Plus Crespo, el subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente de Rafaela, Juan Pablo Aversa, explicó cómo funciona esta tecnología, cuándo se utilizan los equipos, qué resultados obtuvieron durante las primeras pruebas y por qué el municipio considera que el control de estas poblaciones también constituye una cuestión de salud pública.
Paulina Hoffmann visitó Crespo y habló sobre identidad, dialecto y la herencia de los alemanes del Volga
Estación Plus CrespoPodcast: Entrevistas de FM Estación Plus Crespo28 de julio de 2026
En diálogo con Estación Plus Crespo, Paulina Hoffmann, creadora de Kulturhof, reflexiona sobre la importancia de preservar la cultura de los alemanes del Volga, el valor del dialecto, el creciente interés de los jóvenes por sus raíces y cómo conocer la historia familiar fortalece la identidad y el sentido de pertenencia.
Efecto "Infartoneta": Cómo cuidar tu corazón durante los partidos de Argentina en el Mundial 2026
Estación Plus CrespoPodcast: Entrevistas de FM Estación Plus Crespo14 de julio de 2026
La expectativa por los partidos decisivos de la Selección Argentina puede generar un fuerte impacto emocional. El Dr. Luciano Lopiccolo, integrante de la Federación Argentina de Cardiología, explicó a Estación Plus Crespo cómo controlar el estrés, reducir los riesgos cardiovasculares y vivir el encuentro con mayor tranquilidad.
De Crespo al mayor evento del fútbol: la historia de Gonzalo Atencio como voluntario del Mundial 2026
Estación Plus CrespoPodcast: Entrevistas de FM Estación Plus Crespo07 de julio de 2026
Seleccionado entre más de cuatro millones de postulantes, Gonzalo Atencio integró el equipo de voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Contó a Estación Plus Crespo el exigente proceso de selección, su rol como Host City Manager, la coordinación de voluntarios de distintos países y cómo fue elegido por FIFA para protagonizar un documental sobre el voluntariado.
Más visto hoy en Estación Plus
Víctor Bierig
Estación Plus CrespoNecrológicas26 de septiembre de 2026
Tras la condena firme, se concretó el decomiso de inmuebles y vehículos pertenecientes a Urribarri y AguileraPoliciales/Judiciales28 de septiembre de 2026
El juez recibió las llaves de una propiedad, se recibieron vehículos y dispositivos tecnológicos que quedan a disposición del estado entrerriano.
Crespo se prepara para su fiesta patronal: comenzó la novena de Nuestra Señora del Rosario
Estación Plus CrespoCrespo28 de septiembre de 2026
Las actividades preparatorias para la fiesta patronal de Crespo comenzaron este lunes 28 de septiembre y se extenderán hasta el miércoles 7 de octubre. El programa contempla rosario de la aurora, misas, encuentros con niños y celebraciones especiales. El cierre será con la misa central, procesión y el tradicional almuerzo patronal.
Fiesta patronal de San Miguel: este martes habrá procesión y misa en Crespo
Estación Plus CrespoCrespo28 de septiembre de 2026
La Capilla San Miguel de Crespo celebrará este martes 29 de septiembre su fiesta patronal. La actividad central comenzará a las 20:00 con una procesión y, al finalizar, se celebrará la misa.
La Fiesta Nacional de la Avicultura ya tiene sus stands agotados y suma propuestas para toda la familia
Estación Plus CrespoCrespo29 de septiembre de 2026
A poco más de un mes de la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura, el municipio de Crespo avanza con la organización de una nueva edición que tendrá stands dentro de las tres carpas, espacios exteriores, patio gastronómico, participación de instituciones locales, dos escenarios y una variada cartelera artística.
Bomberos Voluntarios preparan el "Festival Día de la Madre" en Crespo
Estación Plus CrespoCrespo29 de septiembre de 2026
El domingo 18 de octubre, a partir de las 15:00, la ciudadanía podrá disfrutar de un evento musical familiar, que agasajará a las mamás. Héctor Weber, presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Crespo, adelantó algunos atractivos de la propuesta.