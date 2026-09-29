google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Escuelas de Crespo participan de la "Semana Cardiosaludable" que propuso la Federación Argentina de Cardiología en todo el país

Una propuesta gratuita, federal, inclusiva y basada en evidencia científica, para llevar la prevención cardiovascular al aula y desde allí, a toda la comunidad educativa. Además, concursan por un importante premio: un Desfibrilador Externo Automático (DEA) para la escuela y, capacitación en RCP y uso del dispositivo. Estación Plus Crespo entrevistó a la médica Natalia Salcedo quien dió tips preventivos para la población.
Podcast: Entrevistas de FM Estación Plus Crespo29 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

google

Cada 29 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Corazón, fecha del calendario de efemérides que es aprovechada por prestadores e instituciones de salud, para revisar estadísticas, realizar análisis de situación y brindar recomendaciones.

En ese contexto, la Federación Argentina de Cardiología (FAC) puso en marcha el "Programa Nacional Escuelas Cardiosaludables FAC 2026", del que están participando 894 escuelas argentinas y un establecimiento educativo de México. Crespo, Nogoyá, Paraná, Colón y Concordia, tienen la representación entrerriana de entidades educativas concursando.

Escuchar entrevista completa: 

Entrevista realizada el 28 de septiembre de 2026

Contenido relacionado: 

Imagen Ilustrativa generada por Estación Plus Crespo con asistencia de IATres escuelas de Crespo participan de la "Semana Cardiosaludable" que propuso la FAC en todo el país

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Últimas noticias en Estación Plus
Te puede interesar
Merlo Sebastian

Una nueva herramienta facilita el reencuentro con mascotas perdidas

Estación Plus Crespo
Podcast: Entrevistas de FM Estación Plus Crespo13 de agosto de 2026
Sebastián Merlo desarrolló una herramienta digital que permite reportar mascotas perdidas o encontradas, cruzar información, registrar lugares de avistamiento y facilitar el contacto entre quienes buscan y quienes encuentran animales. Ya cuenta con más de 200 usuarios y registra 20 reencuentros desde su puesta en funcionamiento. En Estación Plus Crespo le consultamos cómo surgió la iniciativa, cómo funciona y qué localidades ya participan.
m_1781272259

Rafaela implementa láseres verdes para controlar palomas y estorninos sin dañarlos

Estación Plus Crespo
Podcast: Entrevistas de FM Estación Plus Crespo07 de agosto de 2026
En diálogo con Estación Plus Crespo, el subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente de Rafaela, Juan Pablo Aversa, explicó cómo funciona esta tecnología, cuándo se utilizan los equipos, qué resultados obtuvieron durante las primeras pruebas y por qué el municipio considera que el control de estas poblaciones también constituye una cuestión de salud pública.
Hoffman-Paulina-1024x853

Paulina Hoffmann visitó Crespo y habló sobre identidad, dialecto y la herencia de los alemanes del Volga

Estación Plus Crespo
Podcast: Entrevistas de FM Estación Plus Crespo28 de julio de 2026
En diálogo con Estación Plus Crespo, Paulina Hoffmann, creadora de Kulturhof, reflexiona sobre la importancia de preservar la cultura de los alemanes del Volga, el valor del dialecto, el creciente interés de los jóvenes por sus raíces y cómo conocer la historia familiar fortalece la identidad y el sentido de pertenencia.
luciano-lopiccolo-2153389

Efecto "Infartoneta": Cómo cuidar tu corazón durante los partidos de Argentina en el Mundial 2026

Estación Plus Crespo
Podcast: Entrevistas de FM Estación Plus Crespo14 de julio de 2026
La expectativa por los partidos decisivos de la Selección Argentina puede generar un fuerte impacto emocional. El Dr. Luciano Lopiccolo, integrante de la Federación Argentina de Cardiología, explicó a Estación Plus Crespo cómo controlar el estrés, reducir los riesgos cardiovasculares y vivir el encuentro con mayor tranquilidad.
Atencio0

De Crespo al mayor evento del fútbol: la historia de Gonzalo Atencio como voluntario del Mundial 2026

Estación Plus Crespo
Podcast: Entrevistas de FM Estación Plus Crespo07 de julio de 2026
Seleccionado entre más de cuatro millones de postulantes, Gonzalo Atencio integró el equipo de voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Contó a Estación Plus Crespo el exigente proceso de selección, su rol como Host City Manager, la coordinación de voluntarios de distintos países y cómo fue elegido por FIFA para protagonizar un documental sobre el voluntariado.
Más visto hoy en Estación Plus
Héctor Weber

Bomberos Voluntarios preparan el "Festival Día de la Madre" en Crespo

Estación Plus Crespo
Crespo29 de septiembre de 2026
El domingo 18 de octubre, a partir de las 15:00, la ciudadanía podrá disfrutar de un evento musical familiar, que agasajará a las mamás. Héctor Weber, presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Crespo, adelantó algunos atractivos de la propuesta.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo