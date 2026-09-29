Escuelas de Crespo participan de la "Semana Cardiosaludable" que propuso la Federación Argentina de Cardiología en todo el país

Cada 29 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Corazón, fecha del calendario de efemérides que es aprovechada por prestadores e instituciones de salud, para revisar estadísticas, realizar análisis de situación y brindar recomendaciones.

En ese contexto, la Federación Argentina de Cardiología (FAC) puso en marcha el "Programa Nacional Escuelas Cardiosaludables FAC 2026", del que están participando 894 escuelas argentinas y un establecimiento educativo de México. Crespo, Nogoyá, Paraná, Colón y Concordia, tienen la representación entrerriana de entidades educativas concursando.

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Entrevista realizada el 28 de septiembre de 2026

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