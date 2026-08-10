Estudiantes desarrollaron un simulador de RCP con monitor multiparamétrico de paciente

En el Instituto Privado de Educación Técnica "Juan XXIII" de Paraná, alumnos desarrollaron un simulador de RCP con monitor multiparamétrico de paciente, equipamiento muy útil para la educación medicinal y a muy bajo costo.

En declaraciones a Estación Plus Crespo, el Profesor Fabricio Taborda, manifestó: "La iniciativa surge en el marco de la materia que doy en el Instituto, que es 'Laboratorio III', ya el proyecto final de lo que es la carrera de la Tecnicatura en Electrónica. A principios de año, los alumnos me presentan sus proyectos, sus ideas, vemos si es factible y viable poder realizarlo, y de ahí nació este simulador, que ya está en un 80% de desarrollo. Como profesor, es una doble satisfacción: primero por el bien social al que han llegado con su propuesta; y en segundo lugar, por el compromiso de ellos, un avance así logrado en una materia que terminará allá por el 20 de noviembre aproximadamente, y estos dos alumnos, ya están a punto de lograr un desarrollo que se planifica para todo un año".

El educador señaló que "los márgenes para proyectar es, aplicar todo lo que han desarrollado a partir del 4º Año en Electrónica. Terminan en 7° Año, por lo que pueden proponer en programación, robótica, automatización".

Franco Banini y Brian Ramos, proyectan estudiar Ingeniería. Desde esa perspectiva, intentaron hacer un nexo entre sus conocimientos actuales y lo que van a seguir cursando.

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