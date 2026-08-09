Sarmiento arrancó con triunfo y fue el único equipo de Crespo que ganó en la primera fecha
En la tarde de este domingo 9 de agosto se disputó la primera fecha del Torneo de Fútbol de Paraná Campaña, que tuvo como saldo un triunfo, una derrota y un empate para los tres representantes de Crespo.
El único equipo de la ciudad que consiguió quedarse con los tres puntos fue Sarmiento, que hizo su debut como local y comenzó el certamen con el pie derecho. El Decano derrotó por 1 a 0 a Unión de Viale, con un gol convertido por Cristian Gareiz.
De esta manera, Sarmiento logró sumar sus primeras tres unidades en el campeonato y tuvo un inicio auspicioso ante su público.
Por su parte, Cultural de Crespo no pudo en su visita a Deportivo Tabossi y cayó por 2 a 0. Los goles del conjunto local fueron anotados por Lucio Landra y Enzo Nieto.
En tanto, Unión de Crespo tuvo que viajar hasta Viale para enfrentar a Arsenal y consiguió regresar con un punto. El encuentro terminó igualado 2 a 2.
Para el conjunto vialense marcaron Julio Barón y Ariel Olmos, mientras que para el Cervecero convirtieron Nicolás Baroli y Pablo Rodríguez.
Así, tras la primera jornada del Torneo de Paraná Campaña, Sarmiento comenzó sumando de a tres, Unión rescató un empate como visitante y Cultural deberá buscar la recuperación en la próxima fecha.
Todos los resultados:
Zona Sur
Sarmiento de Crespo 1-0 Unión de Viale
Deportivo Tabossi 2-0 Cultural de Crespo
Arsenal de Viale 2-2 Unión de Crespo
Libre: Viale FBC
Zona Centro
Seguí FBC 3-2 Atl. Hasenkamp
Juventud Sarmiento de Hasenkamp 0-2 Atlético Litoral de María Grande
Diego Maradona de María Grande 3-1 Cañadita Central de Seguí
Libre: Atlético María Grande
Zona Norte
Dep. Tuyango de Piedras Blancas 1-0 Atlético Hernandarias
Independiente FBC de Hernandarias 1-0 Juventud Unida de Bovril
Unión FBC Alcaraz 0-0 Unión Agrarios Cerrito
Libre: Deportivo Bovril