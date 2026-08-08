River, en caída libre: perdió 1-0 ante Tigre y sumó su cuarta derrota al hilo

River atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos tiempos. Este sábado perdió 1-0 ante Tigre en Victoria, por la cuarta fecha del Torneo Clausura, y acumuló su sexta derrota consecutiva en el plano local.

El único gol del encuentro lo convirtió Ignacio Russo, a los 35 minutos del segundo tiempo. El delantero aprovechó una recuperación de Jabes Saralegui en la mitad de la cancha y definió mano a mano ante Santiago Beltrán para darle el triunfo al conjunto de Victoria.

Con esta derrota, el equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet profundizó una crisis que comenzó en el segundo semestre. River perdió los cuatro partidos que disputó en el Clausura y también quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer 3-1 frente a Aldosivi.

Además, el conjunto de Núñez atraviesa un dato especialmente preocupante: es el único equipo del torneo que todavía no convirtió goles.

La racha negativa ya había sido advertida en los últimos días, cuando River llegó a cinco derrotas consecutivas y quedó en el centro de las críticas.

River tuvo la pelota, pero no encontró el gol

El Millonario dominó la posesión durante buena parte del encuentro en el estadio José Dellagiovanna, aunque volvió a mostrar dificultades para transformar ese dominio en situaciones claras.

Durante el primer tiempo, River manejó la pelota, pero no consiguió construir un circuito de pases que le permitiera llegar con peligro al arco defendido por Felipe Zenobio.

Tigre, en cambio, cedió terreno y apostó a los ataques directos. El local tampoco generó demasiadas oportunidades durante la primera mitad.

Una de las situaciones más discutidas se produjo cuando Ángel Correa cayó dentro del área después de una entrada por detrás de Nahuel Banegas. River reclamó penal, pero el árbitro no sancionó la infracción.

La dinámica se mantuvo en el complemento. River adelantó sus líneas y tuvo algunos avances más profundos, aunque continuó sin encontrar la precisión necesaria en los metros finales.

Tigre aprovechó un error y se quedó con el partido

Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia un empate sin goles, Tigre encontró la diferencia.

A los 35 minutos del segundo tiempo, Aníbal Moreno perdió la pelota en la mitad de la cancha luego de la presión de Jabes Saralegui. El mediocampista recuperó y habilitó a Ignacio Russo, que quedó frente a Beltrán.

El delantero no falló y definió con precisión para establecer el 1-0.

River intentó reaccionar en los minutos finales, pero nuevamente careció de claridad para generar una situación que le permitiera alcanzar el empate.

Una crisis que se profundiza

La derrota ante Tigre se suma a las caídas frente a Barracas Central, Gimnasia La Plata y Rosario Central, todas por 1-0, en las primeras tres fechas del Clausura.

A eso se agrega la eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi, por 3-1.

El último triunfo de River a nivel local se remonta al 16 de mayo, cuando derrotó 1-0 a Rosario Central en las semifinales del Torneo Apertura.

La racha convirtió al Millonario en el último de la zona B del Clausura, sin puntos y sin goles. En la Tabla Anual, en tanto, quedó ubicado en el puesto 11, con 29 unidades.

Tigre, por su parte, sumó tres puntos importantes y alcanzó los 27 en la Tabla Anual.

Ahora, River pone la mira en la Copa Sudamericana

El calendario no le dará demasiado tiempo a River para lamentarse. El próximo desafío será internacional: el equipo de Coudet debutará el miércoles desde las 21.30 ante Independiente Santa Fe, en Colombia, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La serie se definirá una semana después en el Monumental.

En medio de esa llave internacional, River también deberá afrontar su próximo compromiso por el torneo local: recibirá a Argentinos Juniors el domingo 16 de agosto desde las 18.

La Copa Sudamericana aparece así como una oportunidad para que el Millonario intente cortar una racha que ya se convirtió en una de las peores noticias de su temporada.