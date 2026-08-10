Estudiantes desarrollaron un simulador de RCP con monitor multiparamétrico de paciente

Una vez más, una Escuela Técnica demuestra que la enseñanza no se plasma fríamente en conceptos teóricos, sino que traspasa el aula a través de proyectos que se traducen en aportes a la comunidad. En este caso, desde una de las asignaturas del Instituto Privado de Educación Técnica "Juan XXIII" de Paraná, alumnos desarrollaron un simulador de RCP con monitor multiparamétrico de paciente, equipamiento muy útil para la educación medicinal y a muy bajo costo.

En declaraciones a Estación Plus Crespo, el Profesor Fabricio Taborda, manifestó: "La iniciativa surge en el marco de la materia que doy en el Instituto, que es 'Laboratorio III', ya el proyecto final de lo que es la carrera de la Tecnicatura en Electrónica. A principios de año, los alumnos me presentan sus proyectos, sus ideas, vemos si es factible y viable poder realizarlo, y de ahí nació este simulador, que ya está en un 80% de desarrollo. Como profesor, es una doble satisfacción: primero por el bien social al que han llegado con su propuesta; y en segundo lugar, por el compromiso de ellos, un avance así logrado en una materia que terminará allá por el 20 de noviembre aproximadamente, y estos dos alumnos, ya están a punto de lograr un desarrollo que se planifica para todo un año".

El educador señaló que "los márgenes para proyectar es, aplicar todo lo que han desarrollado a partir del 4º Año en Electrónica. Terminan en 7° Año, por lo que pueden proponer en programación, robótica, automatización".

Franco Banini y Brian Ramos, proyectan estudiar Ingeniería. Desde esa perspectiva, intentaron hacer un nexo entre sus conocimientos actuales y lo que van a seguir cursando.

"Fue un proceso", afirmó Banini a Estación Plus Crespo, y agregó: "Uno en el transcurso del secundario, va viendo los proyectos que hacen los séptimos, de promociones anteriores. En base a eso y junto a una serie de experiencias personales, por iniciativa propia, tuvimos la idea de hacer un proyecto que pueda relacionarse con un campo que va más allá de la electrónica, manteniendo una viabilidad".

"El aparato creado es de uso médico más que nada, para el profesional que tenga que atender a un paciente que necesite atención urgente, o cuando están estudiando este tipo de intervenciones", aclaró Ramos a Estación Plus Crespo y ahondó: "El proyecto está constituido por un poste, el cual sostiene la parte 'lógica', que es un monitor, una pantalla, capaz de mostrar todas las vitales que recopilan los sensores, que están alrededor del monitor principal. Se pueden conectar más o menos, y la idea es que no sólo se pueden ver estas vitales en tiempo real, a medida que se van midiendo, sino que también se van a poder ver diversas alarmas. Puede ocurrir que la persona presente algún problema, como una taquicaria, y a eso lo señala el propio programa. También tiene otros aparatos, que se pueden conectar a este mismo monitor general, como el maniquí, que permite hacer la práctica de RCP, y un desfibrilador externo automático. Siempre todo esto en un margen educativo".

Monitor Multiparamétrico

Es un sistema educativo de bajo costo, que reúne en una sola estación de entrenamiento, tres funciones que normalmente requieren equipos hospitalarios costosos: la medición real de signos vitales, la simulación práctica de maniobras de emergencia (RCP y DEA) y la reproducción de señales clínicas de referencia con fines didácticos.

¿Qué mide?

Un Arduino Mega central toma datos de tres sensores reales — el módulo AD8232 para frecuencia cardíaca (ECG), el sensor óptico MAX30102 para saturación de oxígeno y pulso, y una sonda PTC de 10kΩ para temperatura corporal — mientras que la presión arterial se carga manualmente mediante botonera, replicando el flujo de un monitor clínico real. Todos los umbrales de alarma (BPM, SpO₂ y temperatura) son configurables, y el sistema dispara avisos visuales y sonoros cuando un valor sale de rango.

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¿Qué simula?

Sobre un maniquí reciclado con un fuelle sensorizado, un Arduino Nano detecta cada compresión torácica y evalúa el ritmo de RCP en tiempo real (100–125 compresiones por minuto), con metrónomo y modalidades de solo compresiones o con ventilación (30:2). Un segundo Arduino Nano controla un simulador de Desfibrilador Externo Automático (DEA), guiando paso a paso la colocación de electrodos, el análisis de ritmo y la descarga sincronizada con sonido real de carga/descarga. Ambos protocolos pueden encadenarse en un "modo integral" que reproduce una emergencia completa.

Otras funciones

Incluye un banco de señales reales descargadas de PhysioNet, para mostrar ritmos normales y patológicos sin necesidad de un paciente, un historial de sesiones con porcentaje de precisión, y registro de las mediciones en formato WFDB/CSV sobre una unidad USB. El software, desarrollado en Python con PyQt5, se comunica de forma automática con los tres Arduinos (Monitor, RCP y DEA) mediante un protocolo de identificación por puerto serie, sin configuración manual del usuario.

"Es un proyecto institucional. No está homologado ni certificado; ellos lo hicieron con los recursos que tenían: un monitor, una computadora, sensores. Y el costo escaló a los $250.000; que podría ser mayor si reúne más especificidad, pero se mantiene muy por debajo de lo que es el valor comercial de un aparato con estas características", comentó Taborda. Asimismo, comentó que "está más orientado a una parte de la carrera de Medicina, pero hay más usos. Puede ser de mucha utilidad para las escuelas también. Sabemos que generalmente una vez al año se dictan cursos de RCP y con este equipo, podría ser más frecuente o cuando viene el capacitador, tenerlo disponible", concluyó el profesor.