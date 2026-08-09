Fiesta Patronal en Las Cuevas: una jornada de fe, encuentro y música junto a Nuestra Señora de los Pobres

La celebración convocó a numerosos fieles y familias que se acercaron para participar de las actividades religiosas y compartir una jornada especial junto a la comunidad.

El tradicional almuerzo patronal reunió a algo más de 150 comensales, que disfrutaron de un momento de encuentro y camaradería. Posteriormente, la jornada continuó con la tradicional sobremesa musical, que convocó a cerca de 300 personas.

El sol y las agradables condiciones climáticas fueron otro de los protagonistas de la jornada, permitiendo que las actividades se desarrollaran al aire libre y en un marco festivo.

Así, Las Cuevas vivió una nueva celebración de sus fiestas patronales, renovando la devoción hacia Nuestra Señora de los Pobres y fortaleciendo los lazos de encuentro entre vecinos, familias y visitantes.