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Fiesta Patronal en Las Cuevas: una jornada de fe, encuentro y música junto a Nuestra Señora de los Pobres

Este domingo 9 de agosto, la comunidad de Las Cuevas celebró su fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de los Pobres, en una jornada marcada por la fe, el encuentro comunitario y un clima ideal que acompañó cada una de las actividades.
Entre Ríos09 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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La celebración convocó a numerosos fieles y familias que se acercaron para participar de las actividades religiosas y compartir una jornada especial junto a la comunidad.

El tradicional almuerzo patronal reunió a algo más de 150 comensales, que disfrutaron de un momento de encuentro y camaradería. Posteriormente, la jornada continuó con la tradicional sobremesa musical, que convocó a cerca de 300 personas.

El sol y las agradables condiciones climáticas fueron otro de los protagonistas de la jornada, permitiendo que las actividades se desarrollaran al aire libre y en un marco festivo.

Así, Las Cuevas vivió una nueva celebración de sus fiestas patronales, renovando la devoción hacia Nuestra Señora de los Pobres y fortaleciendo los lazos de encuentro entre vecinos, familias y visitantes.

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