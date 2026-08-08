Detectan tuberculosis en un alumno de Victoria y se activó el protocolo

Un alumno de la Escuela Normal de Victoria fue diagnosticado con tuberculosis y, tras confirmarse el caso este jueves, las autoridades sanitarias activaron el protocolo correspondiente.

Sus compañeros serán sometidos a los estudios previstos para estos casos como parte del seguimiento de los contactos estrechos, mientras que este viernes las clases se desarrollaron con normalidad en la institución.

Ante la situación, el Hospital Dr. Fermín Salaberry informó que puso en marcha todas las acciones previstas por los protocolos sanitarios vigentes, en coordinación con las autoridades de salud.

Desde la confirmación del diagnóstico se inició la investigación epidemiológica para identificar a las personas consideradas contactos estrechos del estudiante, quienes serán evaluadas de manera programada de acuerdo con las recomendaciones del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis.

El hospital precisó que personal de salud comenzó a comunicarse telefónicamente con cada uno de los contactos estrechos para coordinar los estudios correspondientes y brindarles toda la información necesaria sobre el proceso de evaluación.

Las autoridades sanitarias aclararon que la evaluación de los contactos no constituye una urgencia médica y que quienes hayan sido identificados como contactos estrechos pueden continuar con sus actividades habituales, incluyendo las escolares, laborales y sociales, siempre que no presenten síntomas respiratorios. En caso de desarrollar síntomas, deberán consultar oportunamente al sistema de salud.

Desde el Hospital Fermín Salaberry también remarcaron que la tuberculosis es una enfermedad prevenible, tratable y curable. Explicaron que la transmisión se produce por vía aérea luego de un contacto estrecho y prolongado con una persona que presenta tuberculosis pulmonar transmisible.

Asimismo, señalaron que la enfermedad no se transmite por compartir útiles escolares, alimentos, agua, ropa, objetos o superficies, por lo que no es necesario realizar fumigaciones, desinfecciones especiales ni suspender las actividades. Como medida general, recomendaron mantener una adecuada ventilación de los ambientes y continuar con las tareas habituales de limpieza.

Finalmente, el hospital pidió a la comunidad mantener la tranquilidad, informarse únicamente por los canales oficiales y respetar la confidencialidad de las personas involucradas, publicó Ahora.