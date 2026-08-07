Rafaela implementa láseres verdes para controlar palomas y estorninos sin dañarlos

Paulina Hoffmann visitó Crespo y habló sobre identidad, dialecto y la herencia de los alemanes del Volga
Estación Plus CrespoPodcast: Entrevistas de FM Estación Plus Crespo28 de julio de 2026
En diálogo con Estación Plus Crespo, Paulina Hoffmann, creadora de Kulturhof, reflexiona sobre la importancia de preservar la cultura de los alemanes del Volga, el valor del dialecto, el creciente interés de los jóvenes por sus raíces y cómo conocer la historia familiar fortalece la identidad y el sentido de pertenencia.