Rafaela implementa láseres verdes para controlar palomas y estorninos sin dañarlos

El licenciado Carlos Sigvardt analiza en Estación Plus Crespo, el impacto del uso de la tecnología en niños y adolescentes, advierte sobre el aumento de la ansiedad y la exposición en redes sociales, y destaca la importancia del diálogo entre padres e hijos para prevenir consecuencias emocionales. Un abordaje claro sobre un tema que preocupa cada vez más a las familias.