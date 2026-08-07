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Rafaela implementa láseres verdes para controlar palomas y estorninos sin dañarlos

En diálogo con Estación Plus Crespo, el subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente de Rafaela, Juan Pablo Aversa, explicó cómo funciona esta tecnología, cuándo se utilizan los equipos, qué resultados obtuvieron durante las primeras pruebas y por qué el municipio considera que el control de estas poblaciones también constituye una cuestión de salud pública.
Podcast: Entrevistas de FM Estación Plus Crespo07 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Rafaela puso en marcha un programa para controlar la concentración de aves urbanas mediante redes y láseres verdes, utilizando métodos no lesivos. El objetivo es reducir la presencia masiva de palomas, estorninos y otras especies en sectores del microcentro y favorecer su desplazamiento hacia corredores biológicos.

Escuchar la entrevista:

Entrevista realizada el 3 de agosto de 2026

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Captura-de-pantalla-2026-08-03-174309Redes y láseres verdes: la estrategia de Rafaela para controlar palomas y estorninos

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