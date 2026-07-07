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De Crespo al mayor evento del fútbol: la historia de Gonzalo Atencio como voluntario del Mundial 2026

Seleccionado entre más de cuatro millones de postulantes, Gonzalo Atencio integró el equipo de voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Contó a Estación Plus Crespo el exigente proceso de selección, su rol como Host City Manager, la coordinación de voluntarios de distintos países y cómo fue elegido por FIFA para protagonizar un documental sobre el voluntariado.
Podcast: Entrevistas de FM Estación Plus Crespo07 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Entrevista realizada el 6 de Julio de 2026

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