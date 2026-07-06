Municipio mantiene firme su postura de cobro de canon adeudado por la Empresa San José

Por unanimidad, concejales aprobaron la negativa al pedido realizado por la Empresa San José -con boletería en la Terminal de Ómnibus de Crespo-, precisamente en busca de que se modifique hacia una menor cuantía, el monto que la Municipalidad de Crespo le reclama. La petición llegó tras la última actualización tarifaria.

"Priorizamos salvaguardar los intereses del municipio y garantizar la continuidad del servicio", manifestó la concejal Valeria Torresín, al momento de fundamentar el rechazo.

Estación Plus Crespo presenció las explicaciones brindadas por la edil, quien reveló: "La empresa San José solicitó la reducción del canon abonado por el local que es utilizado como boletería en la ciudad. Esta petición, no resulta procedente, dado que el valor se encuentra fijado en la Ordenanza Tarifaria 118/25, plenamente vigente, no pudiendo el Departamento Ejecutivo Municipal otorgar reducciones por fuera de lo establecido". Asimismo, aclaró: "La Tarifaria establece que el valor del metro cuadrado para el año 2026, es de $27.500. Conforme el contrato de concesión, la superficie corresponde a 17 metros cuadrados, por lo que el cálculo resulta de su multiplicación".

Defendiendo el cobro, sostuvo que "allí se han realizado acciones que garantizan mejores servicios. Se han realizado obras de mejoras en el edificio, como en la instalación eléctrica, y se recambió el vidrio de la boletería".

Torresín afirmó la postura municipal: "Se recibió un informe del Área municipal de administración y cobranzas, donde hace saber que el contrato de concesión se encuentra vencido al 28 de febrero del 2026, y la firma adeuda los cánones correspondientes a los meses de enero y febrero, con los intereses correspondientes por la mora. En el mes de febrero, en coordinación con Asuntos Jurídicos de este municipio, por vencimiento del contrato, se realizaron además las intimaciones", detalló la concejal. De hecho, el instrumento aprobado insta a que se prosiga el efectivo cobro, al valor del canon 2026.