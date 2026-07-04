Joven de Crespo participará de un programa de intercambio en Irlanda

Mateo Günther Feder, estudiante de 17 años de la Escuela de Educación Técnica N°35 "General Don José de San Martín" de Crespo, participará de un programa internacional organizado por AFS Programas Interculturales, que se desarrollará del 27 de junio al 26 de julio de 2026 en Irlanda.

Durante su estadía, Mateo vivirá una experiencia educativa y cultural en la ciudad de Dublín, donde se alojará en el campus del Belvedere College. El programa contempla la participación en 10 horas semanales de workshops (talleres) en inglés, además de diversas actividades culturales que le permitirán conocer la historia, las costumbres y la vida cotidiana del país.

Asimismo, el joven tendrá la oportunidad de realizar 15 horas semanales de entrenamiento de fútbol de élite en la DBS Football Academy, combinando el aprendizaje del idioma con el desarrollo deportivo en un entorno internacional.

Desde AFS destacaron que este tipo de programas brindan a los participantes la posibilidad de ampliar sus horizontes, desarrollar habilidades interculturales y fortalecer su autonomía, al tiempo que representan a su comunidad en el exterior y generan vínculos con jóvenes de diferentes países.

Quienes deseen conocer más sobre las oportunidades de intercambio que ofrece AFS Programas Interculturales pueden comunicarse a los teléfonos 3435138245, enviar un mensaje a las redes sociales AFS Crespo en Facebook o Instagram, o escribir al correo electrónico [email protected].

AFS Programas Interculturales es una organización no gubernamental con más de un siglo de trayectoria dedicada a promover experiencias educativas internacionales para estudiantes, docentes y familias. Presente en más de 80 países, trabaja para fomentar el aprendizaje intercultural y formar ciudadanos globales comprometidos con la construcción de un mundo más justo y pacífico.