WhatsApp, hackeos y estafas: qué información nunca se debe compartir

Sobre esta problemática, Estación Plus Crespo entrevistó a Daniel Giosa, quien explicó cómo funcionan estas maniobras y cuáles son las principales medidas de seguridad que pueden adoptar los usuarios.

Giosa remarcó que, pese a la sofisticación de los métodos utilizados por los delincuentes, la interacción de la víctima continúa siendo un elemento fundamental en este tipo de ataques.

“Es algo cada vez más preocupante, porque más allá de que se han agilizado o han mejorado los métodos para hackear el WhatsApp, siempre necesitan la interacción con las personas. Siempre necesitan recibir una información”, explicó.

Según detalló, cuando una persona registra su número telefónico en WhatsApp, la aplicación requiere una verificación mediante un mensaje de texto. Los delincuentes buscan aprovechar ese mecanismo para engañar al usuario.

“Le mienten a la gente, le van buscando la vuelta. Les dicen que son de una empresa de mensajería, que son de un banco, que son de cualquier lado para que la gente entre y les dé los números que le llegan a ese mensaje de texto”, señaló.

Una vez obtenido ese código, los estafadores pueden intentar registrar el número de la víctima en otro dispositivo y tomar el control de la cuenta.

La importancia de la verificación en dos pasos

Ante esta situación, Giosa recomendó activar la verificación en dos pasos de WhatsApp, una herramienta que agrega una capa adicional de seguridad.

“Es muy importante que la gente ponga la seguridad de dos pasos, porque si no le pueden hackear mucho más fácil el WhatsApp”, sostuvo.

El procedimiento, explicó, se encuentra dentro de las opciones de privacidad y seguridad de la aplicación y requiere establecer un código personal de seis cifras. También puede asociarse una dirección de correo electrónico para recuperar o verificar la cuenta.

“Tenés el código que te envía la prestadora de celular, más este código de seis números, más tu correo electrónico, que te llega también una verificación. Esa es la forma más correcta de tener bien protegido el WhatsApp”, indicó.

Una llamada por sí sola no permite hackear WhatsApp

Durante la entrevista realizada por Estación Plus Crespo, Giosa también se refirió a una duda frecuente entre los usuarios: si una persona puede perder su cuenta simplemente por atender una llamada telefónica.

En ese sentido, fue contundente: recibir una llamada, por sí solo, no permite que otra persona tome el control de una cuenta de WhatsApp.

“No, no, absolutamente. Es una de las cuestiones de seguridad que tiene WhatsApp, que ha ido mejorando. Para vos dar de alta un número, ya que podés cambiar el celular mañana y querés poner en el celular nuevo el WhatsApp, tenés que cargar el celular y en ese momento te envía un mensaje para verificar”, explicó.

Y agregó: “Es imposible hackear un celular solamente llamando a otra persona. No hay ninguna posibilidad de que se haga”.

Por eso, el especialista insistió en que el verdadero riesgo aparece cuando el usuario entrega voluntariamente información sensible, como códigos de verificación, bajo algún tipo de engaño.

El objetivo: pedir dinero a los contactos

Una vez que los delincuentes consiguen acceder a una cuenta, uno de los principales objetivos es utilizar la identidad de la víctima para contactar a familiares, amigos o conocidos y solicitarles dinero.

Giosa calificó a quienes realizan estas maniobras como “estafadores profesionales” y explicó que suelen hacerse pasar por la persona cuya cuenta fue vulnerada.

“Después de que obtienen nuestro WhatsApp, empiezan a pedir dinero, a hablar con gente conocida nuestra, a pedirle dinero que le depositen en alguna cuenta, alguna transferencia para poder quedarse con dinero”, relató.

La situación puede generar importantes perjuicios, especialmente cuando el delincuente conoce los vínculos de la víctima y utiliza conversaciones cotidianas para hacer que el pedido resulte creíble.

“Entre hermanos le dice: ‘Che, prestame tanta plata que tengo que pagar algo’, y resulta que la persona no sabía que le habían hackeado”, ejemplificó.

El especialista señaló que, en algunos casos recientes, las víctimas lograron advertir rápidamente lo ocurrido y utilizaron otras redes sociales para alertar a sus contactos.

También alertó por las estafas en Marketplace

Giosa también se refirió a las estafas vinculadas con la compra y venta de productos a través de redes sociales, especialmente en Facebook Marketplace.

En este tipo de operaciones, recomendó desconfiar de aquellas publicaciones en las que un producto aparece a un precio muy inferior a su valor habitual.

“Tenemos que ser inteligentes también a la hora de que si ofrecen un producto que está muy por debajo del valor, no caer en la tentación”, señaló.

Como ejemplo, planteó el caso de una bicicleta cuyo valor real ronda el millón de pesos y que aparece publicada por $100.000. “Algo raro tiene que haber, porque alguien no se desprende de un valor de esa forma”, advirtió.

El especialista explicó que los estafadores pueden construir una situación aparentemente real: utilizan fotografías, proporcionan información sobre el producto y mantienen una conversación con el potencial comprador.

Incluso pueden argumentar que apareció otro interesado y solicitar un pago para reservar el artículo.

“Te dicen: ‘Me surgió otra persona que me la quiere comprar, dame 50.000 y yo te la reservo, y vos después de la tarde la venís a buscar’. Y cuando la vas a buscar no existe ni la dirección ni nada”, relató.

En esos casos, la víctima puede quedar con pocas posibilidades de recuperar el dinero, especialmente si realizó voluntariamente una transferencia o depósito sin contar con documentación que respalde la operación.

Giosa sostuvo que las estafas digitales se han sofisticado al punto de que cualquier persona puede convertirse en víctima y recomendó extremar las precauciones antes de entregar dinero o información personal.

“Han sofisticado tanto las estafas, que puede caer cualquiera, porque te hacen toda la película, te mandan las fotos y te dicen: ‘Vení a buscarla’”, expresó.

Como recomendación final, consideró que una de las alternativas más seguras continúa siendo realizar las compras en comercios establecidos, donde exista una identificación clara del vendedor y una operación respaldada por documentación.