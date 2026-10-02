Conducía una moto con su bebé, chocó y la criatura sufrió una grave lesión

Un grave suceso vial ocurrió este jueves, alrededor de las 21:00, en la esquina de Bulevar Los Constituyentes y Belgrano, de La Histórica. Tras la intervención de emergencia, se confirmó a Estación Plus Crespo que una joven de 24 años, circulaba en moto con su hijo de un año -ambos sin casco-, cuando por causas que se tratan de establecer, se produjo un impacto con un automóvil, conducido por otra mujer.

A raíz de la colisión, madre e hijo cayeron a la calzada. La automovilista los trasladó de inmediato en su vehículo hasta el Hospital Urquiza, para que reciban atención médica. Posteriormente, la conductora del vehículo se presentó ante la Justicia, para ponerse a disposición de la investigación.

Desde el nosocomio de Concepción del Uruguay, confirmaron que el menor sufrió una fractura de cráneo, por lo que fue derivado de urgencia al Hospital San Roque de Paraná.

La Fiscalía en turno dispuso la intervención de Policía Científica y de la División Investigaciones, para continuar con las actuaciones de rigor y establecer la mecánica del accidente.