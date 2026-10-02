google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Conducía una moto con su bebé, chocó y la criatura sufrió una grave lesión

Tras el siniestro vial y debido a la gravedad del cuadro clínico, el pequeño fue derivado desde su ciudad natal hacia el Hospital San Roque de Paraná.
Policiales/Judiciales02 de octubre de 2026

google

terapia-intensiva-hospital-san-roque-parana

Un grave suceso vial ocurrió este jueves, alrededor de las 21:00, en la esquina de Bulevar Los Constituyentes y Belgrano, de La Histórica. Tras la intervención de emergencia, se confirmó a Estación Plus Crespo que una joven de 24 años, circulaba en moto con su hijo de un año -ambos sin casco-, cuando por causas que se tratan de establecer, se produjo un impacto con un automóvil, conducido por otra mujer.

A raíz de la colisión, madre e hijo cayeron a la calzada. La automovilista los trasladó de inmediato en su vehículo hasta el Hospital Urquiza, para que reciban atención médica. Posteriormente, la conductora del vehículo se presentó ante la Justicia, para ponerse a disposición de la investigación.

Desde el nosocomio de Concepción del Uruguay, confirmaron que el menor sufrió una fractura de cráneo, por lo que fue derivado de urgencia al Hospital San Roque de Paraná.

La Fiscalía en turno dispuso la intervención de Policía Científica y de la División Investigaciones, para continuar con las actuaciones de rigor y establecer la mecánica del accidente.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Últimas noticias en Estación Plus
control alcoholemia

Alómetro y alcoholímetro: qué función cumple cada dispositivo en los controles

Estación Plus Crespo
Crespo04 de octubre de 2026
El jefe de Tránsito y Guardia Urbana, Luciano Ríos, explicó a Estación Plus Crespo cómo funciona el nuevo dispositivo adquirido por el municipio, que permite realizar un test rápido y determinar si existe presencia de alcohol. Ante un resultado positivo, el procedimiento continúa con el alcoholímetro homologado.
Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo