Por qué los argentinos cada vez atienden menos llamadas y usan más WhatsApp
La llamada telefónica tradicional pierde terreno en Argentina frente a las aplicaciones de mensajería. En ese escenario, WhatsApp se consolidó como la principal herramienta de comunicación cotidiana y se convirtió en una plataforma que atraviesa buena parte de la vida social, laboral y comercial del país.
La tendencia surge de datos de conectividad difundidos por organismos especializados y del Messaging Trends Report 2026 elaborado por la empresa de comunicaciones Infobip. El informe sostiene que el tráfico de mensajería digital creció más de 100% durante 2025, impulsado por el uso de aplicaciones conversacionales y plataformas móviles.
Según cifras citadas en el relevamiento, Argentina contaba a fines de 2025 con 41,6 millones de usuarios de internet, equivalentes al 90,6% de la población. A la vez, registraba 66,6 millones de conexiones móviles activas, una cifra que supera la cantidad de habitantes y refleja la alta penetración de los dispositivos conectados.
En ese contexto, WhatsApp ocupa una posición dominante. De acuerdo con Infobip, la aplicación alcanza niveles de penetración cercanos al 99% en mercados donde su uso está ampliamente extendido, entre ellos Argentina.
Del grupo familiar a la organización diaria
La aplicación se transformó en un espacio central para la coordinación de actividades cotidianas. Desde avisos escolares y grupos familiares hasta consultas médicas y comprobantes de transferencias, buena parte de las interacciones diarias se realizan a través de la plataforma.
El informe destaca que ocho de cada 10 chicos se comunican a diario con sus padres mediante servicios de mensajería. Además, estudios citados por la compañía indican que el 91% de los argentinos utiliza aplicaciones de mensajes para mantener contacto con su familia, mientras que un 35% complementa esa comunicación con videollamadas.
La especialista de Infobip Luisa Torres señaló que las herramientas conversacionales pasaron a formar parte de la vida cotidiana. “Hoy la mensajería, las videollamadas y los canales conversacionales son parte estructural de la vida de los argentinos. Ahí se organiza el colegio de los chicos, se coordina el trabajo, se accede a la salud y se hacen las compras”, afirmó.
Una herramienta cada vez más presente en el trabajo
El mundo laboral también refleja este cambio de hábitos. Grupos de trabajo, comunidades internas y equipos de proyectos utilizan WhatsApp para coordinar tareas y compartir información de manera inmediata.
Las funciones de menciones, encuestas y administración de comunidades reforzaron ese uso dentro de ámbitos profesionales, especialmente en organizaciones que necesitan comunicación rápida y constante.
La tendencia acompaña un fenómeno global. Según el reporte, los modelos de comunicación que dependían de un único canal son cada vez menos frecuentes. Mientras hace una década representaban la mayor parte del tráfico, hoy predominan las experiencias que combinan distintos canales digitales.
Compras, salud y servicios financieros
Otro de los sectores donde más se percibe el avance de la mensajería es el comercio electrónico. El informe indica que el 62% de los usuarios argentinos compró algún producto mediante WhatsApp y que el 66% contrató servicios a través de la aplicación.
La posibilidad de conversar directamente con vendedores, solicitar información y concretar operaciones sin abandonar el chat impulsó el crecimiento del denominado comercio conversacional.
En el ámbito sanitario, clínicas, laboratorios y obras sociales incorporaron sistemas de atención por mensajería para gestionar turnos, consultas y recordatorios. Según Infobip, los flujos automatizados y chatbots implementados en WhatsApp Business muestran niveles de conversión de entre 15% y 22%.
La expansión también alcanza al sistema financiero. Bancos y fintech utilizan la plataforma para brindar atención al cliente, enviar notificaciones, gestionar cobranzas y validar operaciones mediante códigos de autenticación.
Un canal clave para empresas y organizaciones
Para las compañías, la mensajería dejó de ser un complemento y pasó a convertirse en una infraestructura central de relacionamiento.
El reporte señala que WhatsApp concentra el 91% de las interacciones vinculadas con inteligencia artificial conversacional registradas por la plataforma de Infobip, con un crecimiento interanual del 25%.
La Voz