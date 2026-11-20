La llamada telefónica tradicional pierde terreno en Argentina frente a las aplicaciones de mensajería. En ese escenario, WhatsApp se consolidó como la principal herramienta de comunicación cotidiana y se convirtió en una plataforma que atraviesa buena parte de la vida social, laboral y comercial del país.

La tendencia surge de datos de conectividad difundidos por organismos especializados y del Messaging Trends Report 2026 elaborado por la empresa de comunicaciones Infobip. El informe sostiene que el tráfico de mensajería digital creció más de 100% durante 2025, impulsado por el uso de aplicaciones conversacionales y plataformas móviles. Según cifras citadas en el relevamiento, Argentina contaba a fines de 2025 con 41,6 millones de usuarios de internet, equivalentes al 90,6% de la población. A la vez, registraba 66,6 millones de conexiones móviles activas, una cifra que supera la cantidad de habitantes y refleja la alta penetración de los dispositivos conectados.

En ese contexto, WhatsApp ocupa una posición dominante. De acuerdo con Infobip, la aplicación alcanza niveles de penetración cercanos al 99% en mercados donde su uso está ampliamente extendido, entre ellos Argentina.

Del grupo familiar a la organización diaria

La aplicación se transformó en un espacio central para la coordinación de actividades cotidianas. Desde avisos escolares y grupos familiares hasta consultas médicas y comprobantes de transferencias, buena parte de las interacciones diarias se realizan a través de la plataforma. El informe destaca que ocho de cada 10 chicos se comunican a diario con sus padres mediante servicios de mensajería. Además, estudios citados por la compañía indican que el 91% de los argentinos utiliza aplicaciones de mensajes para mantener contacto con su familia, mientras que un 35% complementa esa comunicación con videollamadas.