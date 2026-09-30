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Con una cena show, la Sociedad Italiana de Crespo cerrará los festejos por sus 125 años

Tras varias actividades conmemorativas por sus 125 años, la Sociedad Italiana de Crespo cerrará los festejos este sábado con una cena aniversario. En el día del aniversario, la institución realizó una misa, un acto protocolar y una ofrenda floral en el cementerio local en homenaje a sus antepasados.
Crespo30 de septiembre de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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La institución conmemoró sus 125 años con distintas actividades y cerrará el programa aniversario este sábado 3 de octubre con una cena show en el salón Evelyn. La tarjeta tiene un valor de $50.000 y se puede adquirir a través de integrantes de la comisión.

En diálogo con Estación Plus Crespo, la vicepresidenta de la institución, Clara Laferrara, invitó a la comunidad a participar de la celebración y repasó las propuestas desarrolladas durante los últimos días.

Actividades por los 125 años

Según explicó Laferrara, los festejos comenzaron con distintas propuestas culturales. Una de ellas fue la presentación de un espectáculo de ballet y tango, realizado en el salón del Colegio Sagrado Corazón, actividad que —según señaló— contó con una importante concurrencia.

Posteriormente, la Sociedad Italiana organizó un espectáculo musical en su sede social.

El lunes 28 de septiembre se desarrolló otra jornada conmemorativa, que incluyó un homenaje en el cementerio local para recordar a los antepasados de la institución. Posteriormente se celebró una misa, con participación de integrantes de la comunidad y autoridades, y luego se realizó un acto protocolar en la sede de la Sociedad Italiana.

Durante ese encuentro se entonaron los himnos argentino e italiano, hubo una presentación artística y finalmente se compartió un ágape.

Cena aniversario

El programa de actividades tendrá su cierre este sábado 3 de octubre con la cena show por los 125 años de la Sociedad Italiana de Crespo.

La recepción incluirá sándwiches de miga. Como primer plato se servirá pollo a la espada con ensaladas verdes, mientras que el segundo plato será carne deshuesada al horno, acompañada de ensalada de papa y ensaladas verdes. El postre será torta helada con salsa de caramelo.

La tarjeta tiene un valor de $50.000 y puede adquirirse a través de integrantes de la comisión directiva.

Además de la propuesta gastronómica, durante la noche habrá números artísticos.

Una nueva etapa institucional

Laferrara destacó que la actual comisión directiva busca sumar nuevas propuestas y actividades a la institución, con el objetivo de fortalecer su presencia en la comunidad.

"Somos una comisión nueva y estamos tratando de incorporar nuevas actividades a la Sociedad Italiana para colaborar, para estar presentes en la ciudad, para que la gente pueda participar en distintos eventos culturales", expresó la vicepresidenta.

Relacionada:

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