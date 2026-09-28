Crespo se prepara para su fiesta patronal: comenzó la novena de Nuestra Señora del Rosario

Este lunes 28 de septiembre comenzó la novena preparatoria para la fiesta patronal de Parroquia Nuestra Señora del Rosario, que tendrá su jornada central el próximo miércoles 7 de octubre.

En diálogo con Estación Plus Crespo, el párroco padre Rubén Schmidt repasó las principales actividades previstas para estos días de preparación y destacó la participación de distintos sectores de la comunidad.

Una novena con actividades durante toda la jornada

Schmidt explicó que la novena comenzó este lunes con el tradicional rosario de la aurora, que continuará diariamente a las 7:00.

Durante los días de semana también habrá una misa a las 17:00, pensada especialmente para facilitar la participación de las personas mayores. A las 18:00 se desarrollará la novena destinada a los niños, mientras que a las 20:00 tendrá lugar la celebración central de cada jornada.

“Así vamos preparando los niños también a la fiesta de la patrona”, señaló el sacerdote al referirse a la participación de los más pequeños.

98 años del templo parroquial

Dentro del programa de la novena habrá una celebración especial el miércoles 30 de septiembre, cuando se conmemorarán 98 años de la inauguración del templo parroquial.

El padre Schmidt señaló que esta fecha representa también el comienzo de un período de preparación hacia una celebración significativa: el centenario del templo, previsto para 2028.

La celebración central será el 7 de octubre

La jornada de la fiesta patronal comenzará a las 8:00 con una misa. Posteriormente, a las 10:00, se celebrará la misa central, que contará con la presencia del arzobispo de Paraná, monseñor Raúl Martín.

Luego se realizará la tradicional procesión en honor a Nuestra Señora del Rosario y, como cierre de las actividades, a las 12:30 se desarrollará el almuerzo patronal.

“Es lo que está previsto en general durante este período para homenajear a nuestra patrona, la Virgen del Rosario”, expresó Schmidt.

Almuerzo patronal: tarjetas y menú

Las tarjetas para el almuerzo ya se encuentran disponibles. Según informó el párroco, tienen un valor de $30.000 para mayores y $15.000 para menores.

El precio incluye la vajilla, pero no contempla las bebidas.

El menú mantendrá la propuesta tradicional de la celebración: entrada con choricitos y ensaladas, carne al horno, pollo con papas al horno y postre helado.

En cuanto a la propuesta de la jornada, Schmidt explicó que no habrá una animación musical formal, ya que desde hace algunos años la parroquia busca priorizar el encuentro entre las familias y los integrantes de la comunidad.

“Hace varios años que hacemos la fiesta más pensando en que la gente se encuentre para dialogar, conversar como una familia cuando se reúne”, explicó.

De todos modos, algunos jóvenes de la parroquia realizarán un pequeño número artístico durante el momento del postre.