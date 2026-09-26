La Orquesta Sinfónica Municipal y Juan Manuel Bilat presentarán “Entre Ríos en Sinfonía”

Andrés Spreafico ( Director de Integración y Participación Comunitaria) - Juan Manuel Bilat - Eduardo Retamar (Director Sinfónica Municipal de Crespo)

La presentación se realizará el día 15 de octubre en el Teatro 3 de Febrero de Paraná y las entradas se pueden comprar en plateavip.com.ar y en la boletería del teatro.

Uno de los ejes centrales del espectáculo será el homenaje a Jorge Méndez, reconocido cantautor entrerriano, cuya obra constituye un aporte fundamental a la música y a la identidad cultural de Entre Ríos. "Entre Ríos en Sinfonía" nace con el propósito de recuperar, jerarquizar y proyectar ese patrimonio musical, llevándolo a un formato sinfónico que permita explorar nuevas posibilidades artísticas y acercarlo a públicos diversos.

La propuesta pone en valor la identidad musical entrerriana, sus compositores, intérpretes y repertorios, a partir de una producción escénica de gran formato y alto nivel artístico.

El proyecto involucra a más de 90 personas entre artistas, músicos, técnicos y trabajadores de producción, dando cuenta de la dimensión artística y productiva de la iniciativa y de su aporte al desarrollo de las industrias culturales de Entre Ríos. “Entre Ríos en Sinfonía” busca demostrar que nuestra música puede dialogar con nuevos formatos y lenguajes sin perder su esencia, generando una experiencia escénica que permita reconocer, celebrar y proyectar la identidad musical de nuestra provincia.

A través de nuevos arreglos e interpretaciones, las canciones de Jorge Méndez serán revisitadas desde una perspectiva sinfónica, generando un diálogo entre la tradición y nuevas formas de expresión musical. De esta manera, el homenaje no se limita a recuperar su obra, sino que busca resignificarla y proyectarla hacia nuevas generaciones.

La participación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo constituye un componente fundamental en la propuesta. Su incorporación permite articular el trabajo de una formación orquestal de la provincia con la experiencia de Juan Manuel Bilat y su proyecto artístico, generando un encuentro entre instituciones, músicos y trabajadores de la cultura entrerriana. Esta articulación representa, además, una oportunidad para visibilizar y jerarquizar el trabajo que realizan las agrupaciones musicales de nuestra provincia, demostrando la capacidad existente en Entre Ríos para desarrollar producciones de gran escala y excelencia artística.

‘Entre Ríos en Sinfonía’ apunta a revalorizar la música entrerriana desde una perspectiva artística contemporánea, incorporando el lenguaje sinfónico como una nueva forma de interpretar y presentar obras profundamente arraigadas en nuestra identidad. Asimismo, apunta a fortalecer los vínculos entre artistas, orquestas, instituciones y trabajadores de la cultura de Entre Ríos, promoviendo la realización de producciones profesionales y de gran escala dentro de la provincia. La propuesta busca, finalmente, que la música entrerriana no solamente sea preservada, sino también recreada, disfrutada y proyectada hacia el futuro.

La propuesta se inscribe en la trayectoria de Juan Manuel Bilat como artista y productor, quien viene desarrollando espectáculos destinados a jerarquizar la música del litoral, ampliar sus posibilidades escénicas, generar nuevos públicos y favorecer su circulación. ‘Entre Ríos en Sinfonía’ entiende la cultura no solamente como una expresión artística, sino también como un espacio de producción, trabajo, encuentro y construcción de identidad.

El repertorio incluirá, entre otras, las siguientes obras:

● Yo soy de Paraná

● Bajada Grande

● Lomadas de mi Entre Ríos

● Puentecito de la Picada

● Tiempo de mentir

● El jornalero

“Entre Ríos en Sinfonía” representa, en definitiva, una oportunidad para celebrar, preservar, recrear y proyectar nuestro patrimonio cultural inmaterial, generando nuevos encuentros alrededor de la música que nos identifica y reafirmando el valor de producir cultura desde Entre Ríos.

Pre-venta con precios promocionales: platea VIP (fila 1 a 8) y palcos bajos $20.000 – platea (a partir de fija 9) y palcos altos $15.000.